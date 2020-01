Franciszek do lekarzy: Nie zgadzajcie się na eutanazję

Papież Franciszek zaapelował do lekarzy, by nie zgadzali się na eutanazję, wspomaganie samobójstwa i zaprzestanie podtrzymywania życia, także gdy stan choroby jest nieodwracalny. Watykan opublikował papieskie Orędzie na przypadający 11 lutego Światowy Dzień Chorego.

Franciszek napisał, że życie jest święte i należy do Boga. Dlatego jest nienaruszalne i nietykalne. Zwracając się do lekarzy papież wskazał, że są wezwani do otwarcia się na wymiar transcendentny, który może ukazać najgłębszy sens ich profesji.



Sprzeciw sumienia wobec działań o charakterze eutanazji Franciszek nazwał koniecznym wyborem. Zaapelował do pracowników służby zdrowia, by każda ich interwencja miała na uwadze godność i życie człowieka. Zauważył, że w stosunku do chorych, szczególnie cierpiących na choroby nieuleczalne, nie zawsze okazywane im jest człowieczeństwo, którego tak potrzebują. Zwrócił uwagę, że takie osoby potrzebują wsparcia i modlitwy. Światowy Dzień Chorego obchodzony jest w Kościele po raz 28. Ustanowił go Jan Paweł II.

