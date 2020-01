„To proszenie na kolanach o zgodę na reformy”. Ziobro komentuje plany Grodzkiego

My uważamy, że Polacy mają swoją godność i mają swoją kulturę prawną – powiedział w TVP Info minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Polityk odniósł się do planów marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, który wybiera się do Brukseli na zaproszenie wiceszefowej KE. Ma tam rozmawiać na temat uchwalonych niedawno ustaw sądowych. – To jest takie proszenie się na kolanach: „Pozwólcie nam, proszę, na to abyśmy reformowali nasze sądownictwo. Czy się zgadzacie na takie rozwiązania? A jeżeli nam, Polakom nie wolno, to co nam wolno?” – ocenił minister.

– Tu czasem przyjeżdżają przedstawiciele nauki niemieckiej i nas pouczają, że mają wyższą kulturę prawną. Ja mam różne doświadczenia z niemiecką kulturą prawną i niemiecką demokracją. Nie chcę być złośliwy w stosunku do tego rodzaju doradców. Również z Komisji Weneckiej, bo tam również przedstawiciele nauki niemieckiej i austriackiej mówili, co nam wolno, a czego nie, bo oni są wyższej kultury prawnej. Resort sprawiedliwości już korzysta z budynków, w których – w wyniku działania niemieckiej demokracji – niemiecka kultura prawna była kiedyś wprowadzana w życie. My nie chcemy tego rodzaju doradców, nie chcemy tego rodzaju argumentów – mówił Zbigniew Ziobro.



Minister odniósł się także do piątkowych słów marszałka Senatu. – Nikt trzeciej osobie w państwie nie będzie dyktować, co ma robić – w taki sposób Grodzki komentował krytyczne słowa szefa gabinetu prezydenta Krzysztofa Szczerskiego w sprawie podróży Tomasza Grodzkiego do Brukseli. – To się nazywa ego – skomentował tę wypowiedź minister sprawiedliwości.



Marszałek Senatu 8 stycznia poleci do Brukseli na zaproszenie Very Jourovej, wiceszefowej KE, gdzie ma rozmawiać na temat uchwalonych niedawno ustaw sądowych. Tomasz Grodzki na piątkowej konferencji prasowej w Senacie powiedział, że wyjazd „wpisuje się” w to, co wielokrotnie obiecywał, to znaczy „w jak najstaranniejszy proces przygotowania debaty w Senacie, dotyczącej tzw. ustaw sadowych, ponieważ te ustawy są jednym z fundamentów demokracji w Polsce”.

