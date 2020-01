USA wyślą na Bliski Wschód dodatkowe 3,5 tys. żołnierzy

Siły zbrojne USA zamierzają wysłać dodatkowe 3,5 tys. Żołnierzy na Bliski Wschód – podała amerykańska telewizja NBC News, powołując się na informacje wysokich rangą urzędników resortu obrony USA i wojskowych. Nowe siły mają być rozlokowane w Iraku, Kuwejcie i innych częściach regionu. Wojska stanowią odpowiedź na groźby odwetu ze strony Iranu po zabójstwie generała Kasema Sulejmaniego.

Przypomnijmy – w nocy z czwartku na piątek generał Kasem Sulejmani, dowódca elitarnej jednostki Gwardii Rewolucyjnej Al Kuds, i Abu Mahdi al-Muhandis, jeden z dowódców proirańskiej milicji w Iraku, zginęli w ataku sił amerykańskich na konwój samochodowy, którym jechali. Pocisk wystrzelono z bezzałogowego drona.



Minister spraw zagranicznych Iranu Mohammad Dżawad Zarif zagroził, że „USA poniosą odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje tego zbójeckiego awanturnictwa”.



Informatorzy NBC News wskazują jednak, że dodatkowe wojska nie są bezpośrednio związane ze śmiercią Sulejmaniego oraz Mahdi al-Muhandisa. Mają być realizacją wcześniejszych zapowiedzi o wysłaniu dodatkowych żołnierzy w tamten region.



W środę, po atakach na ambasadę USA w Bagdadzie, Stany Zjednoczone zdecydowały o wysłaniu w rejon Zatoki Perskiej dodatkowych żołnierzy. Rozkaz szybkiego przemieszczenia sił do Kuwejtu otrzymała elitarna 82. Dywizja Powietrznodesantowa. Na miejsce trafiło już ponad 700 spadochroniarzy.

źródło: cnbc.com

Wcześniej, we wtorek, do Bagdadu skierowano kilkuset żołnierzy amerykańskich, na co dzień stacjonujących w Kuwejcie. Mieli oni zapewnić skuteczniejszą obronę ambasady USA w stolicy Iraku.