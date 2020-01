Macron: Iran powinien powstrzymać się przed prowokacjami

Iran powinien powstrzymać się przed wszelkimi prowokacjami – oświadczył w piątek prezydent Francji Emmanuel Macron, odnosząc się do ataku przeprowadzonego przez siły USA w Bagdadzie, w którym zginął irański generał Kasem Sulejmani. Francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega swoich obywateli mieszkających na Bliskim Wschodzie – szczególnie w Iraku i Iranie – przed niebezpieczeństwem.

Macron podkreślił w komunikacie, że rozmawiał o sytuacji w Iraku z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem. Biuro prasowe Kremla napisało w oświadczeniu, że w rozmowie telefonicznej prezydenci wyrazili „zaniepokojenie” po śmierci Sulejmaniego.



Iran zapowiedział w piątek surowy odwet na zabicie dowódcy elitarnej jednostki Al-Kuds generała Sulejmaniego. „Był to największy błąd strategiczny USA w regionie Azji Zachodniej i Ameryka nie ucieknie łatwo przed konsekwencjami” – oceniła Rada Bezpieczeństwa Narodowego Iranu.



W nocy z czwartku na piątek generał Sulejmani oraz jeden z dowódców irackiej milicji Abu Mahdi al-Muhandis zostali zabici w Bagdadzie w ostrzale rakietowym sił USA. Ataku dokonano z użyciem dronów i zginęło w nim łącznie osiem osób, a dziewięć zostało rannych.



W związku z operacją Amerykanów, francuskie MSZ zaleca wszystkim obywatelom Francji przebywającym na Bliskim Wschodzie, a przede wszystkim w Iraku i Iranie, zachowanie nadzwyczajnej ostrożności.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: PAP, IAR

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Europejskich podkreśla, że ostatnie wydarzenia doprowadziły w tym rejonie do znacznego wzrostu napięcia. Szczególnie powinny wziąć to pod uwagę osoby podróżujące do Iraku lub poruszające się po tym kraju. Ostrożność zalecana jest także obywatelom francuskim, którzy mieszkają lub wybierają się do Arabii Saudyjskiej, do Izraela czy na terytoria okupowanie.Sekretarz stanu we francuskim resorcie Amélie de Montchalin powiedziała, że „dzisiaj obudziliśmy się w jeszcze bardziej niebezpiecznym świecie”. Dodała, że operacje wojskowe są zawsze niebezpieczne i poinformowała, że prezydent Emmanuel Macron i minister spraw zagranicznych Jean-Yves Le Drian kontaktują się z przywódcami politycznymi w tamtym regionie. Na wiadomość o tym, co się stało natychmiast zareagowała paryska giełda, której notowania gwałtownie spadły.