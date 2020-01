Prezydent Duda o konflikcie w Iraku: Liczymy na deeskalację i utrzymanie jedności euroatlantyckiej

W sprawie ostatnich wydarzeń w Iraku działamy spokojnie i z rozwagą, mając na względzie w pierwszej kolejności bezpieczeństwo i interes Polski oraz naszych obywateli – zapewnił prezydent Andrzej Duda. Wyraził też nadzieję na deeskalację konfliktu, a także zlecił BBN monitorowanie sytuacji w ciągłym kontakcie z MON i MSZ, polskim przedstawicielstwem przy NATO oraz miejscowymi placówkami dyplomatycznymi.

„W związku z ostatnimi wydarzeniami w Iraku, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda zwrócił się do ministra spraw zagranicznych o udzielenie szczegółowych informacji, a także prowadzi bieżące konsultacje z ekspertami ds. Bliskiego Wschodu” – przekazało BBN w komunikacie.



Jak czytamy dalej, prezydent Duda wyraża nadzieję na deeskalację konfliktu, a także utrzymanie jedności euroatlantyckiej, służącej zapewnieniu stabilności w regionie.



BBN poinformowało również „o braku jakichkolwiek sygnałów wskazujących na wystąpienie zagrożeń dla Polski oraz jej obywateli”.

Zapewniam, że w sprawie ostatnich wydarzeń w Iraku działamy spokojnie i z rozwagą, mając na względzie w pierwszej kolejności bezpieczeństwo i interes Polski oraz naszych Obywateli. https://t.co/pD09nIkraO — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) January 3, 2020

Komunikat ma związek z atakiem na konwój samochodowy w Bagdadzie, w którym w nocy z czwartku na piątek zginęli irański generał Kasem Sulejmani – dowódca elitarnej jednostki Gwardii Rewolucyjnej Al Kuds, oraz jeden z dowódców proirańskiej milicji w Iraku Abu Mahdi al-Muhandis.

Władze USA potwierdziły, że to siły amerykańskie zniszczyły pociskiem wystrzelonym z bezzałogowca samochód, którym jechali dowódcy.



Minister spraw zagranicznych Iranu Mohammad Dżawad Zarif zagroził, że „USA poniosą odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje tego zbójeckiego awanturnictwa”.



NATO utrzymuje w Iraku misję szkoleniową, w której uczestniczy polskie wojsko. Polacy odpowiadają za szkolenie irackich żołnierzy w obsłudze i naprawach poradzieckiego sprzętu i uzbrojenia; polski kontyngent wojskowy służy też szkoleniami i doradztwem siłom jordańskim w zwalczaniu tzw. Państwa Islamskiego, działając w ramach globalnej koalicji przeciw IS. Zgodnie z postanowieniem prezydenta liczebność PKW w Iraku może wynieść do 350 żołnierzy i pracowników wojska.