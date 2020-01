Marszałek Grodzki krytykowany za wizytę w Brukseli. „Wspiera narrację rosyjską”

8 stycznia marszałek Senatu Tomasz Grodzki uda się do Brukseli, gdzie będzie rozmawiał na temat praworządności m.in. z wiceszefową Komisji Europejskiej. Odwołania wizyty domagają się politycy Zjednoczonej Prawicy. – Osłabia przede wszystkim konstytucyjne władze polskie, umiędzynarodawia wewnętrzne spory. W tym sensie wspiera narrację rosyjską, która przedstawia Polskę jako kraj anarchii, niestabilny politycznie i osłabia pozycję Polski na arenie międzynarodowej – powiedział portalowi tvp.info senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski. Parlamentarzyści opozycji bronią decyzji marszałka o podróży.

– Nie chcę tego wprost odnosić do tej sytuacji, ale jak pamiętamy z historii konfederacja targowicka została zawiązana w imię obrony odwiecznych demokratycznych praw szlacheckich. Ówczesna Rzeczpospolita była republiką szlachecką. Uznano Konstytucję 3 maja jako zamach na odwieczne wolności szlacheckie. Powstała również konfederacja targowicka w imię tak zwanej obrony konstytucji – dodał Jackowski.



Wcześniej do wizyty marszałka Senatu w Brukseli odniósł się szef gabinetu politycznego prezydenta RP. – Wyrażam stanowcze oczekiwanie, że marszałek Tomasz Grodzki odwoła swoją wizytę w Brukseli – oświadczył w radiowej Jedynce Krzysztof Szczerski. Nadmienił, że jeśli opozycja będzie jeździła do Brukseli czy innych stolic i „niszczyła wizerunek Polski”, będzie to oznaczało, że „gra w orkiestrze Putina i realizuje politykę Putina”.



– Przyłączamy się do tego apelu. Jesteśmy w niestandardowej sytuacji międzynarodowej. Zarówno, jeśli chodzi o to, co stało się w Iraku w stosunku do irańskiego polityka i na Białorusi, gdzie zostały wstrzymane dostawy ropy naftowej. Wszystkich polskich polityków i patriotów powinno to motywować do tego, żeby zostać w kraju i skupiać się na rozwiązywaniu polskich problemów w Polsce, a nie na donoszeniu – ocenił w rozmowie z portalem tvp.info Kamil Bortniczuk, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

#wieszwiecej Polub nas

– Senat powinien zajmować się tym, do czego jest powołany. Senat nie jest Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Pan marszałek ma różne kłopoty, z których powinien się wytłumaczyć opinii publicznej, a także senatorom. Nie uważam, żeby to był dobry moment na jego podróże. Nie wiem, co chce za granicą zrobić. Skarżenie się na to, że byli pacjenci go oskarżają przed europejskimi politykami, wydaje mi się mało poważne – mówił nam wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki z PiS.



Szefa Izby Wyższej parlamentu bronią politycy opozycji. – Minister Szczerski to może apelować do prezydenta Dudy, aby zakończył ferie zimowe i wreszcie zajął się pisaniem historii na nowo przez Władimira Putina. Skoro tego nie robi, to znaczy, że to akceptuje. To żenująca wypowiedź ministra, który w mojej opinii po braku jakiejkolwiek reakcji prezydenta na temat rosyjskiego kłamstwa historycznego powinien się podać do dymisji – mówił poseł KO Michał Szczerba.



– Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, nie jesteśmy outsiderami. Osobiście czuję się i Polką i Europejką. Uważam, że powinniśmy grać w jednej drużynie Unii Europejskiej – stwierdziła natomiast posłanka Lewicy Anita Sowińska.

Czy w czasie, kiedy mamy kłopot z Putinem, wizyty w Brukseli nie skłócają nas bardziej z europejskimi sojusznikami? – Moim zdaniem to zupełnie nie ma związku. PiS próbuje odwrócić uwagę i odwrócić kota ogonem. Ważne są jednak te zmiany, które przeprowadza PiS i ustawa represyjna w sądownictwie – odpowiedziała Sowińska.



– Marszałek Senatu mówił bardzo wyraźnie, że będzie zasięgał opinii w sprawie tej ustawy kagańcowej w Komisji Europejskiej, poprosi o opinię Komisję Wenecką. On realizuje swój plan i pomysł. Uważam, że nie ma w tym absolutnie niczego złego – bronił marszałka Grodzkiego poseł Lewicy Tomasz Trela.



Czy marszałek Grodzki powinien prowadzić alternatywną politykę zagraniczną? – Tylko czekają na to nasi przeciwnicy realni i domniemani. W sprawach dotyczących obronności, bezpieczeństwa, polityki zagranicznej, elementarnych najważniejszych sprawach, powinniśmy mówić jednym głosem – powiedział poseł PiS Tadeusz Cymański.