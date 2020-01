„Za czasów Schetyny PO przegrała wszystko, co mogła przegrać”

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej nie będzie ubiegał się o dalsze kierowanie partią. Zaskoczony tą decyzją nie jest wiceminister funduszy i polityki regionalnej Kamil Bortniczuk. – Grzegorz Schetyna jest przewodniczącym PO, za którego czasów Platforma przegrała wszystko, co mogła przegrać. Nie wygrała żadnych wyborów w czasie jego rządów. Decyzje o rezygnacji ze startu w partyjnych wyborach dla każdego lidera musi być oznaką porażki – powiedział portalowi tvp.info polityk Zjednoczonej Prawicy.

– Myślałem, że Grzegorz Schetyna jest poważnym politycznym fighterem. Okazało się jednak, że abdykuje. Pewnie policzył swoje szable, głosy. Wie, że specjalnie nie ma szans – mówił poseł Lewicy Tomasz Trela.



Czy na decyzji Schetyny mógł zaważyć wysoki poziom nieufności Polaków? Równie źle w tego typu sondażach wypada tylko Janusz Korwin-Mikke. – Nie znam motywacji Grzegorza Schetyny, ale cenię tę decyzję. Grzegorz Schetyna w wielu momentach potrafił się wycofać. Tak był w kampanii parlamentarnej – odpowiedział poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.



Nowy szef PO będzie większym zagrożeniem dla PiS-u niż Schetyna? – Myślę, że tak. Mamy Jarosława Kaczyńskiego, który kojarzy się z politykiem old-fashioned, z czasów już minionych, trzy dekady w polityce dzierży władzę w swojej partii jednoosobowo i mamy Platformę Obywatelską, która pokazuje, że jest możliwa demokratyczna zmiana wewnątrz partii – stwierdził poseł Szczerba.



– Grzegorz Schetyna przemyślał sprawę, policzył szable. Stwierdził, że krytyka jego modelu przywództwa w tej partii jest tak wysoka, że ryzyko widowiskowego przegrania tego starcia jest ogromne. Wycofał się z tego wyścigu, ale próbuje zachować wpływy – mówił senator PiS Jan Maria Jackowski.

#wieszwiecej Polub nas

Na sejmowych korytarzach słychać, że w tym celu udzielił poparcia Tomaszowi Siemoniakowi. Co ciekawe, 4 lata temu, to Siemoniak wycofał się z wyborów na szefa PO i przekazał poparcie właśnie Schetynie.



Czy Siemoniak jest w stanie wyciągnąć PO z kryzysu? – Grzegorz Schetyna stwierdził, że byłoby to nowe otwarcie dla Platformy Obywatelskiej. Ja mam wątpliwości. W mojej ocenie jest to podobna osobowość jak Grzegorza Schetyny – mówiła posłanka Lewicy Anita Sowińska.



Nieoficjalnie działacze PO mówią, że pojedynek o władzę w partii rozegra się między Siemoniakiem i szefem klubu parlamentarnego KO Borysem Budką, który również zgłosił swoją kandydaturę (Budka w 2015 roku, tak samo jak Siemoniak, wycofał się z wyborów i poparł Schetynę).



– Jestem przekonany, że Platforma Obywatelska potrzebuje powrotu do wartości, które towarzyszyły jej założeniu. (...) Stworzymy narzędzie do tego, by każdego dnia odkłamywać rzeczywistość od propagandy rządzących. PO potrzebuje profesjonalizmu, dlatego stworzę Centrum Badań Społecznych – zapowiedział na konferencji prasowej Budka.

Czy Budka będzie dla PiS-u groźniejszy niż Schetyna? – Nie. Tam są także kandydatury, powiedziałbym, zabawne. Nie powiem. o kim mówię, ale tak myślę. Z pewnością nowy przewodniczący będzie chciał jakoś odróżnić się od poprzednika – mówił wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki z PiS-u.



Poza Tomaszem Siemoniakiem i Borysem Budką o fotel szefa PO powalczą też Joanna Mucha, Bogdan Zdrojewski i Bartosz Arłukowicz. W kuluarach słychać, że największe szanse ma jednak Budka, któremu sprzyjają m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i kandydatka PO na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska.



– Myślę, że każdemu następnemu szefowi PO, niezależnie, kto nim zostanie, będzie bardzo trudno odkleić się od tego schematu, który zaproponował Grzegorz Schetyna, czyli ulica i zagranica. Schematu jałowego – ocenił senator Jackowski.



– Nie lubię komentować smutnych spraw, a ta cała sytuacja jest bardzo smutna. Nam potrzeba w Polsce silnej, zorganizowanej opozycji. Te wydarzenia, które dotykają od jakiegoś czasu największą partię opozycyjną, mogą cieszyć, ale w sposób bardzo prymitywny – mówił poseł PiS Tadeusz Cymański.