Uciekał przez okno, żeby uniknąć kontroli pieca

Mieszkaniec krakowskiej Nowej Huty, który palił w piecu węglem, pomimo obowiązywania uchwały antysmogowej, na widok strażników miejskich schował się w domu, potem próbował niepostrzeżenie uciec przez okno, a na koniec wygaszał palenisko wodą.

O podejrzanym dymie unoszącym się z komina poinformowała straż miejską jedna z mieszkanek dzielnicy. Wysłany na miejsce patrol zlokalizował nieruchomość, ale nie mógł dostać się do środka, ponieważ mężczyzna, który obsługiwał piec, na widok funkcjonariuszy wbiegł do domu i zamknął za sobą drzwi.



Mężczyzna chcąc uniknąć konsekwencji, najpierw próbował niepostrzeżenie opuścić mieszkanie przez okno, a gdy to się nie udało, zaczął wygaszać piec wsypując żarzący się węgiel do wanny wypełnionej wodą. Nowohucianin został ukarany mandatem karnym.



Od początku września zeszłego roku w Krakowie obowiązuje zakaz palenia węglem, drewnem i innymi paliwami stałymi w kotłach, piecach i kominkach.



W pierwszych trzech miesiącach obowiązywania uchwały antysmogowej strażnicy miejscy przeprowadzili 2406 kontroli palenisk. Ujawnili 138 wykroczeń, nałożyli 34 mandaty karne na łączną kwotę 8,8 tys. zł, przygotowali 100 notatek pod wniosek o ukaranie do sądu, pouczyli cztery osoby.





