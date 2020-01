Są zarzuty dla Ukraińca, którego dron spadł na bazylikę Mariacką

Zarzut naruszenia przepisów prawa lotniczego usłyszał 24–letni Ukrainiec, który – jak twierdzi – stracił panowanie nad dronem w Krakowie. Urządzenie spadło na dach bazyliki Mariackiej. Nikomu nic się nie stało, a zabytek nie został uszkodzony.

– Mężczyzna został zwolniony po przedstawieniu zarzutu – poinformował rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń. – Mężczyzna wyjaśnił, że nie znał polskich przepisów, widział inne osoby korzystające z dronów, a do upadku jego drona przyczynił się wiatr – mówił Gleń.



Dodał, że to zdarzenie powinno być przestrogą, bo zawsze musimy liczyć się z tym, że stracimy łączność z dronem, wyczerpie się jego zasilanie lub podmuch wiatru spowoduje, że urządzenie spadnie lub w coś uderzy. – Dlatego zawsze należy stosować bezpieczną odległość od budynków i osób – powiedział rzecznik policji.



1 stycznia 24–latek, który przyjechał do Krakowa w celach turystycznych, robił zdjęcia krakowskich zabytków, używając drona wyposażonego w kamerę. Gdy na Rynku Głównym stracił panowanie nad urządzeniem i spadło ono na dach bazyliki Mariackiej, zawiadomił policję. W ściągnięciu drona pomogli strażacy.





Sprawa ta zostanie przekazana prokuraturze, która zdecyduje o dalszym toku postępowania. Zgodnie z art. 212 ustawy prawo lotnicze, kto wykonując lot przy użyciu statku powietrznego narusza przepisy dotyczące ruchu lotniczego obowiązujące w obszarze, w którym lot się odbywa, podlega karze do pięciu lat pozbawienia wolności. Jednak ze względu na okoliczności zdarzenia, do którego doszło w Krakowie może zapaść decyzja o warunkowym umorzeniu postępowania.