Trump zabrał głos po śmierci Sulejmaniego. „Iran nigdy nie przegrał negocjacji!”

„Iran nigdy nie wygrał wojny, ale nigdy nie przegrał negocjacji!” – napisał na Twitterze prezydent USA Donald Trump. Zdaniem Trumpa, zabity wojskowy był „odpowiedzialny bezpośrednio lub pośrednio za śmierć milionów ludzi, wliczając w to protestujących w samym Iranie”. To reakcja na śmierć irańskiego generała Kasema Sulejmaniego, który zginął w wyniku amerykańskiego ataku w nocy z czwartku na piątek. Atak skomentował również prezydent Iranu Hassan Rouhani.

Później na Twitterze Trumpa pojawiły się kolejne wpisy na ten temat. „Generał Kassem Sulejmani zabił lub ciężko ranił tysiące Amerykanów, a planował zabić jeszcze wielu więcej... ale został dorwany!” – napisał Trump. Zdaniem prezydenta zabity wojskowy był „odpowiedzialny bezpośrednio lub pośrednio za śmierć milionów ludzi, wliczając w to protestujących w samym Iranie”.



„Chociaż irańskie władze tego nigdy nie przyznają, Sulejmani był znienawidzony i budził strach w samym kraju” – uważa Trump.

....of PROTESTERS killed in Iran itself. While Iran will never be able to properly admit it, Soleimani was both hated and feared within the country. They are not nearly as saddened as the leaders will let the outside world believe. He should have been taken out many years ago!