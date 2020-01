Atak nożownika w parku pod Paryżem. Ranił kilka osób

Jedna osoba nie żyje po ataku nożownika w mieście Villejuif pod Paryżem – podała francuska telewizja RTL, powołując się na informacje ze źródeł policyjnych. Nieznany napastnik ranił nożem jeszcze dwie inne osoby w publicznym parku. Nożownik zmarł postrzelony przez policję w sąsiedniej gminie. Jak relacjonowali niektórzy świadkowie, mężczyzna krzyczał „Allah akbar”.

W torbie nożownika, który został w piątek pod Paryżem zastrzelony przez policjantów, znaleziono egzemplarz Koranu – poinformował rzecznik prokuratury, która zajmuje się sprawą.



Jak oświadczyła prokuratura, nożownik był leczony psychiatrycznie i w ostatnich miesiącach przebywał w szpitalu.



– Na tym etapie nie ma żadnych dowodów na to, że był zradykalizowany – podkreślił rzecznik.



Agencja AP, powołując się na siły bezpieczeństwa, pisze, że policjanci oddali do napastnika wiele strzałów, bo obawiali się, że mężczyzna ma na sobie kamizelkę z ładunkami wybuchowymi.



W mediach społecznościowych pojawił się film, na którym – jak wynika z opisu – widać napastnika „neutralizowanego” przez policję.

Na ujęciu z innej perspektywy słychać strzały oddawane przez policjantów.Ofiarę śmiertelną napastnika potwierdził też Vincent Jeanbrun, mer miejscowości L'Hay-les-Roses.Jeanbrun powiedział, że nożownik po ataku w parku w Villejuif uciekł do centrum handlowego w L'Hay-les-Roses. Tam został zastrzelony przez policję.Dwie ranne osoby trafiły do pobliskich szpitali – przekazała prokurator Laure Beccuau. Dodała, że napastnik próbował zaatakować kolejne osoby, ale zdołały one uciec.W związku z prowadzonymi działaniami funkcjonariusze radzą mieszkańcom, by omijać okolice parku Hautes-Bruyères, gdzie rozegrała się akcja piątkowego ataku.