Kontrola trzeźwości kierowców w Zielonej Górze. Wynik zaskoczył policję

Zielonogórska policja... chwali kierowców. W ramach piątkowej akcji funkcjonariusze skontrolowali trzeźwość prawie 300 kierowców. Żaden nie był pod pływem alkoholu – poinformowała rzeczniczka policji w Zielonej Górze Małgorzata Stanisławska.

Funkcjonariusze ruchu drogowego z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze prowadzili kontrole na ul. Botanicznej w ramach akcji „Trzeźwy kierowca”.



– Wynik był bardzo satysfakcjonujący – nie zatrzymano żadnej osoby po alkoholu, co pokazuje, że prowadzone od kilku lat przez zielonogórskich policjantów działania prewencyjne i edukacyjne przynoszą zamierzone efekty – oceniła Stanisławska.



Rzeczniczka policji zauważyła, że „w miarę upływu czasu te kontrole spotykają się z coraz większą aprobatą społeczną”.



– Dają one wymierne efekty – powodują eliminowanie z dróg kierujących po alkoholu, a także to, że coraz mniej takich osób decyduje się wsiąść za kierownicę – dodała.

Stanisławska oceniła, że mieszkańcy Zielonej Góry i powiatu zielonogórskiego mają świadomość tych kontroli i wiedzą, że policjanci w ten sposób dbają też o ich bezpieczeństwo.