Nastolatka zabrała ojcu kluczyki. Pijany wiózł dwójkę dzieci

Do pięciu lat więzienia, utrata prawa jazdy i wysoka grzywna grozi pijanemu 42-latkowi, który w Białce Tatrzańskiej wiózł samochodem dwójkę dzieci. Miał ponad 2,7 promila alkoholu i zasnął za kierownicą. Jego 14-letnia córka zabrała kluczyki i wezwała policję – relacjonował w piątek rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek.

Dzieci w wieku 14 i 8 lat trafiły pod opiekę znajomych, a nieodpowiedzialny ojciec do aresztu – wyjaśnił rzecznik.



Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem w Białce Tatrzańskiej. Pijany kierowca po przejechaniu kilkuset metrów zjechał na pobocze i zasnął za kierownicą. Wtedy jego 14-letnia córka zabrała kluczyki z samochodu i wezwała pomoc. Kiedy policjanci dotarli na miejsce, kierujący wciąż spał.



Badanie alkomatem wykazało, że 42-letni gdańszczanin miał ponad 2,7 promila alkoholu w organizmie. Powiadomiona o zdarzeniu matka dziewczynek ma niebawem przyjechać z Gdańska.



– Dzięki wzorowej postawie nastolatki nie doszło do nieszczęścia. To godne naśladowania zachowanie buduje poczucie bezpieczeństwa w momencie, gdy na naszej drodze pojawiają się tak nieodpowiedzialni kierowcy, którzy swoim postępowaniem stwarzają zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Ta właściwa reakcja zasługuje na szczególne wyróżnienie – podkreślił rzecznik zakopiańskiej policji.

