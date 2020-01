Ciastko grozy. Nie żyje jedna osoba, wiele trafiło do szpitali

15 osób trafiło do szpitali w Tokio po zadławieniu się mochi, tradycyjnym noworocznym japońskim ciastkiem ryżowym. Służby ratunkowe przekazały, że jeden z mężczyzn w wieku powyżej 80 lat zmarł.

Serwis JapanToday.com podał, że do szpitali zabrano 15 osób w wieku od 68 do 96 lat. 80-latek zmarł w wyniku zatrzymania krążeniowo-oddechowego po zadławieniu się rosołem, w którym znalazł się tradycyjny japoński przysmak.



Każdego roku służby ratunkowe apelują do starszych ludzi o krojenie gęstego i lepkiego ciastka mochi na mniejsze kawałki nadające się do połknięcia na raz. Próba połknięcia całego ciastka może skutkować zadławieniem; do takich incydentów dochodzi regularnie.



Media odnotowują, że w 2001 r. kobieta wyssała mochi z gardła swojego ojca przy pomocy odkurzacza. 70-letni mężczyzna przeżył zabieg.

