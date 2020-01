Rajd Dakar. Jelczem i starem na podbój Afryki

Rajd Dakar niedawno skończył 40 lat. Obecność Polaków na najtrudniejszej imprezie terenowej globu rozpoczyna się dekadę później, w drugiej połowie lat 80., gdy na podbój afrykańskich bezdroży wysłaliśmy stary i jelcze.

Występ w Dakarze dla komunistycznej Polski był gigantycznym przedsięwzięciem, ale skoro w ściganiu brali udział Czesi czy Węgrzy, to i Polacy chcieli spróbować swoich sił.



Biurokratycznych absurdów związanych z wyprawą na drugi kontynent nie dałoby się przeskoczyć, gdyby nie fakt, że za wszystko płaciło francuskie przedsiębiorstwo Commerce International-Technologie Applique, które było jednym ze sponsorów rajdu i zajmowało się eksportem polskich towarów do Afryki. Występ w Dakarze miał rozreklamować ciężarówki produkowane nad Wisłą i ułatwić im wejście na tamtejsze rynki.



CITA opłaciło bardzo wysokie jak na polskie warunki wpisowe oraz pokryło koszty dewizowe związane z przetransportowaniem samochodu z Polski do Francji, a także opłaciło włoskich pilotów, którzy mieli już doświadczenie w Rajdzie Paryż-Dakar.



Jelczańskie Zakłady Samochodowe zobowiązały się do przygotowania trzech ciężarówek i wystawienia dwóch załóg. Jelcz S442 miał dwuosiowy napęd na cztery koła, ważył aż 12 ton i mógł rozpędzić się do 140 km/godz. Za kierownicę ciężarówki wsiedli Adam Chmielewski i Paweł Taraszkiewicz oraz Feliks Gaca i Tadeusz Barbacki.



Choć model 442 oławskiego Jelcza brzmi co najmniej tajemniczo, to jednak zna go każdy z nas. To samochody, które przez lata były na wyposażeniu straży pożarnej. Model produkowany jest do dziś. Blisko tysiąc sztuk ulepszonej wersji Jelcza 442 kupiło niedawno Wojsko Polskie.

Samochody udało się przygotować, ale z resztą było już gorzej. Jelcze wyładowano ponad dwiema tonami części zamiennych; kierowcy mieli sami naprawiać pojazdy na trasie. O samochodach serwisowych nie było mowy. A to rodziło mnóstwo dodatkowych komplikacji. Wyładowane samochody miały przesunięty środek ciężkości, a to jak się okazało, było zabójcze dla napędu. Ale brakowało też innych podstawowych rzeczy, jak map satelitarnych czy... zwykłych narzędzi.



– W fabryce poprosiłem o zestaw na rajd, to dyrektor wysłał mnie do magazynu z dokumentem WZ (z księgowości – „wydanie na zewnątrz”), a tam dostałem metalową skrzynię, a w niej: szczotkę drucianą, piłkę do metalu, żabkę, osiem kluczy, młotek i przecinak – mówił Jerzy Mazur, który w Dakarze startował w 1988 roku.



Pierwszy sukces odniesiono już przed startem. Okazało się, że jelcze przeszły skomplikowane badanie techniczne zgodne z wymogami Międzynarodowej Federacji Sportów Samochodowych. W odróżnieniu od ponad 200 innych załóg, Polacy mogli wziąć udział w tradycyjnym przyjęciu i wystawie pojazdów w Wersalu.

#wieszwiecej Polub nas

Początki były niezwykle obiecujące także dlatego, że w prologu obie ekipy zameldowały się na mecie w pierwszej dziesiątce. Później szło już tylko gorzej. 1200-kilometrowy odcinek z Wersalu do Barcelony Polacy ukończyli w czwartej i piątce dziesiątce. Gacy na trasie popsuła się pompa wtryskowa, na szczęście usterkę udało się usunąć, ale skoro ciężarówka nie dawała rady w Europie, to trudno było się spodziewać sukcesów w Afryce.Prawdziwe schody zaczęły się w Algierii. Drugi etap z Algieru do Ghardaji był prawdziwą drogą przez mękę, a kolejny okazał się ostatnim, w którym Polacy stawili się na starcie.

Samochody na dobre odmówiły posłuszeństwa pomiędzy Ghardają a El Menią. W obu jelczach popsuły się przednie mosty, a to oznaczało, że potężne ciężarówki miały napęd tylko na tylnią oś. A wtedy jazda po pustynnych bezdrożach nie wchodzi w grę.



Niepowodzenie przyjęto ze zrozumieniem i po wprowadzeniu kilku usprawnień oba jelcze zameldowały się na starcie kolejnej edycji Dakaru. Trasa uległa dość istotnym zmianom. Jazdę po Europie ograniczono tylko do kilkukilometrowego prologu w Courdimanche.



Stamtąd kierowcy od razu przenieśli się do Afryki. Choć samochody Polaków były lepiej przygotowane niż rok wcześniej, to jednak wciąż nie na tyle, aby przemierzać tysiące kilometrów po pustyni. Na czwartym etapie ciężarówka Chmielewskiego odmówiła posłuszeństwa.



Załoga była zmuszona porzucić samochód gdzieś na bezdrożach. Udało się go odnaleźć dopiero po kilkunastu dniach, bo nowoczesne systemy nawigacyjne jeszcze nie istniały. Aby nie zabłądzić na pustyni piloci ustalali kierunek jazdy, patrząc w... niebo.



Gaca szybko dołączył do Chmielewskiego. Jego jelcz także z trudem przemierzał kolejne kilometry. Wprawdzie udało mu się dojechać do górskiej miejscowości Tamanrasset, gdzie zaplanowano metę piątego etapu, ale okazało się, że strata czasowa jest tak duża, że Polacy, choć mogą kontynuować jazdę, to i tak nie będą klasyfikowani. Jelcz zdecydował o wycofaniu się z Dakaru.

Oprócz Jelcza na starcie pojawiły się też dwa samochody Star 266, którym na potrzeby rajdu bojowo dodano oznaczenia Rally Turbo. – Nasz Star 266 niewiele różnił się (powzmacniany) od wojskowej wersji stosowanej do ciągnięcia przez bezdrożna kuchni polowej – opisywał w „Auto Motor Sport” Julian Obrocki.



Ciężarówka ze Starachowic nie miała lepszych parametrów od tej z Oławy. Też silnik wyposażony był w niewiele ponad 200 koni mechanicznych, podczas gdy czeskie Tatry miały pod maską siedmiusetkonne silniki, a i tak ustępowały chociażby hiszpańskim Pegaso.



Oczywiście także nie było mowy o żadnym wsparciu technicznym. Jak wspominał później Jerzy Mazur, który jako pierwszy Polak dojechał do końca rajdu, najlepsi mieli do dyspozycji gigantyczny sztab ludzi.



– Ari Vatanen i Juha Kankkunen w ekipie Peugeota mieli 150 osób, odnowę biologiczną, techników, serwisantów, lekarzy, którzy przetaczali im krew. Takie transfuzje były wtedy na porządku dziennym, żeby się szybciej regenerować. Mieli samolot serwisowy, który szybko mógł się przemieszczać – wspominał w jednym z wywiadów.



Z powodu zbyt dużego spóźnienia, Mazur nie został sklasyfikowany. – Do stolicy Senegalu dojechaliśmy na 15. miejscu. Mogliśmy uplasować się wyżej, gdyby nie ogromna wydma, która zatrzymała naszego stara na pustyni. Odkopywaliśmy go sześć godzin i przez to o kilkanaście minut przekroczyliśmy limit czasu – opowiadał polski kierowca.

Jelcz wprawdzie jeszcze sposobił się do startu w 1989 roku, ale prototypowa maszyna nie została dopuszczona. Później przyszedł okres przemian politycznych i powolnego upadków polskiego przemysłu motoryzacyjnego.



Polacy na Dakarze ponownie zaistnieli na przełomie wieków dzięki zaangażowaniu PKN Orlen. Dziś Orlen Team to jeden z najmocniejszych zespołów w stawce, a kierowca Jakub Przygoński wymieniany jest w gronie faworytów do zwycięstwa wśród kierowców samochodów.



Przez lata z wyścigu Paryż-Dakar została tylko nazwa. Trzeci rozdział, nowa przygoda - to hasło tegorocznego Rajdu Dakar, który w niedzielę rozpocznie się w Arabii Saudyjskiej.



Po 29 edycjach w Afryce i 11 w Ameryce Południowej, najtrudniejsza off-roadowa impreza świata przenosi się na kontynent azjatycki.