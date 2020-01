Dron uderzył w konwój. Ujawniono szczegóły ataku na Sulejmaniego

Kilka godzin po udanym ataku na irańskiego generała Kasema Sulejmaniego w mediach zaczęły pojawiać się szczegóły akcji amerykańskiego wojska. Jeden z urzędników ujawnił w rozmowie z dziennikiem „The Washington Post”, że atak przeprowadzono przy użyciu drona.

Gen. Sulejmani, dowódca elitarnej jednostki Al-Kuds oraz dowódca irackiej milicji Kataib Hezbollah Abu Mahdi al-Muhandis zginęli w czwartek wieczorem w ataku w pobliżu lotnisku w Bagdadzie, dokąd mieli przylecieć z Syrii. Pentagon potwierdził, że decyzję podjął prezydent Donald Trump.



Dziennik „The Washington Post” uzyskał komentarz od jednego z urzędników, który zdradził szczegóły akcji. Anonimowo przekazał, że atak przeprowadził amerykański dron, który uderzył w konwój złożony z dwóch aut, jadący drogą dojazdową do międzynarodowego lotnictwa w Bagdadzie. Łącznie w ataku miało zginąć sześć osób.



Sulejmani był dla Irańczyków bohaterem wojny z Irakiem, który został dowódcą dywizji nie mając nawet 30 lat. Był też dowódcą o dużej charyzmie i wielkich wpływach, wynikających „z bliskich relacji z (duchowo-politycznym przywódcą Iranu Alim) Chameneim (...), który nazywał go »żyjącym męczennikiem rewolucji«” – wskazał magazyn „New Yorker”.



W artykule podkreślono, że Sulejmani był osobą, która jednoosobowo kierowała irańskimi kampaniami militarnymi, mającymi wesprzeć podczas wojny reżim prezydenta Syrii Baszara el-Asada.



Sulejmani budował na różne sposoby zagraniczne wpływy Teheranu: wysyłał szpiegów i oficerów szkoleniowych do Iraku, przepłacał przywódców, finansował szyickie organizacje, a nawet nawiązał współpracę z sunnickiem Hamasem; mimo to bardzo długo dla zachodnich wywiadów pozostawał niewidoczny.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: „The Washington Post”, PAP

Śmierć dowódcy wywołała oburzenie w Iranie i Iraku; zwiększyła wrzenie w regionie. Na ulicach Teheranu protestuje kilkadziesiąt tysięcy osób. W Jemenie szyicka milicja Huti ogłosiła, że odpowiedzią na jego śmierć powinny być ataki na bazy na Bliskim Wschodzie.– Męczeństwo jest nagrodą za jego niestrudzoną pracę, przez tyle lat (...). Jeśli Bóg zechce, jego dzieło i jego droga nie zakończą się w tym miejscu, a nieubłagana zemsta czeka zbrodniarzy, którzy unurzali dłonie w jego krwi i krwi innych męczenników – oświadczył duchowo-polityczny przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei.