Zemdlał na lotnisku. Poseł Nitras poinformował o swoim stanie zdrowia

Sławomir Nitras opublikował pierwszy od kilku dni wpis na Twitterze. Poseł trafił do szpitala po tym, jak stracił przytomność w samolocie. „Mam nadzieję szybko wyjść i wrócić do zdrowia” – napisał.

Poseł Platformy Obywatelskiej stracił przytomność w samolocie Poseł Koalicji Obywatelskiej zasłabł w samolocie na lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie – dowiedział się nieoficjalnie portal tvp.info.... zobacz więcej

Jak informował portal tvp.info, Nitras zemdlał w samolocie – który miał lecieć do Szczecina – na lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie.



Na miejscu interweniowały służby ambulatoryjne lotniska. Polityka PO przewieziono do szpitala. Tam przeszedł badania.



Dzień po tym wydarzeniu Nitras opublikował wpis, w którym informuje o stanie swojego zdrowia. „Wszystkich którzy się martwią, piszą, dzwonią spieszę poinformować, że jestem pod świetną opieką w szpitalu. Mam nadzieję szybko wyjść i wrócić do zdrowia. Z całego serca dziękuje wszystkim za wsparcie i troskę. Proszę o wybaczenie, że przez najbliższe dni nie będę odbierał telefonu” – czytamy.

Wszystkich którzy się martwią,piszą,dzwonią spieszę poinformować, że jestem pod świetną opieką w szpitalu.Mam nadzieję szybko wyjść i wrócić do zdrowia.Z całego serca dziękuje wszystkim za wsparcie i troskę. Proszę o wybaczenie,że przez najbliższe dni nie będę odbierał telefonu — Slawomir Nitras (@SlawomirNitras) January 3, 2020

#wieszwiecej Polub nas