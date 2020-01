Jest nowa kandydatka, chce być szefową Platformy

Posłanka Joanna Mucha będzie ubiegała się o funkcję przewodniczącej PO. Poinformowała już o zarejestrowaniu swej kandydatury. Potrzebujemy zmiany w PO – oświadczyła Mucha, której hasłem wyborczym jest „Nowy Początek”.

Na konferencji prasowej w Sejmie Mucha oświadczyła, że złożyła wniosek o udział w wyborach przewodniczącego PO. Będzie konkurować o to stanowisko z wiceprzewodniczącym tej partii Tomaszem Siemoniakiem, szefem klubu KO Borysem Budką, europosłem Bartoszem Arłukowiczem oraz senatorem Bogdanem Zdrojewskim.



– W dniu, w którym Grzegorz Schetyna ogłosił, że przekazuje pałeczkę swoim następcom, namaścił jako swojego kandydata Tomasza Siemoniaka, nie można Grzegorzowi Schetynie nie podziękować za to wszystko, co dla Platformy zrobił – powiedziała Mucha.



Przyznała, że ostatnie cztery lata były dla jej partii „bardzo trudne”, ale – zaznaczyła – mimo to, udało się Platformie „pozostać główną siłą opozycji, najważniejszą partią opozycyjną”.



– Wszyscy czujemy, wszyscy wiemy, że potrzebujemy zmiany w PO, bo w tej formule, w której dotychczas PO funkcjonowała po prostu nie wygramy wyborów. Dlatego startuję w wyborach na przewodniczącą PO z hasłem wyborczym: „Nowy początek” – oświadczyła Mucha.

