Bortniczuk: Niewątpliwie po tych wyborach PO skręci jeszcze bardziej na lewo

– Wniosek jest jeden niewątpliwie: po tych wyborach Platforma Obywatelska skręci jeszcze bardziej na lewo i stanie się socjaldemokracją – powiedział w rozmowie z portalem tvp.info sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Kamil Bortniczuk z Porozumienia. Stwierdził też, że PO będzie rywalizowała o swoją pozycję na scenie politycznej z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, a nie ze Zjednoczoną Prawicą.

O przewodnictwo PO ubiegać się będą: wiceszef PO Tomasz Siemoniak, senator Bogdan Zdrojewski, europoseł Bartosz Arłukowicz, szef klubu KO Borys Budka. Swoją kandydaturę ogłosiła także posłanka Joanna Mucha.



– Większość kandydatów, których wymienia się jako faworytów, to osoby o zdecydowanie bardziej lewicowym światopoglądzie niż Grzegorz Schetyna czy chociażby Tomasz Siemoniak – mówił portalowi tvp.info Kamil Bortniczuk.



Dotychczasowy lider PO Grzegorz Schetyna oświadczył, że nie będzie ubiegał się o stanowisko przewodniczącego partii.



– Trochę smutek i trochę żal, bo ja liczyłem na to i myślałem, że Grzegorz Schetyna jest poważnym politycznym „fajterem”, a tu się okazało, że abdykuje – komentował decyzję Schetyny Tomasz Trela z Sojuszu Lewicy Demokratycznej.



– Pewnie policzył swoje szable, głosy i wie, że specjalnie nie ma szans by wygrać. Zrobił dobra minę do złej gry, wystawił Tomasza Siemoniaka, buduje wokół niego poparcie i pewnie będzie to bardzo poważny kandydat i kontrkandydat dla Borysa Budki. Myślę, że docelowo te dwa nazwiska będą liczyły się w wyborze na szefa Platformy Obywatelskiej. – stwierdził Tomasz Trela.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: portal TVP.INFO, PAP

– Szkoda mi w tym wszystkim trochę pani marszałek Kidawy-Błońskiej, została w cieniu jako kandydatka na prezydenta, bo dzisiaj cała narracja wewnątrz platformy będzie budowana na rywalizacji o fotel lidera partii – dodał Trela.Termin zgłaszania kandydatów na szefa PO mija w piątek o północy. Pod koniec stycznia upływa czteroletnia kadencja Schetyny jako szefa partii. Następny przewodniczący, tak jak dotychczasowy lider (i podobnie jak Donald Tusk w 2013 r.) wybrany zostanie w drodze głosowania korespondencyjnego, w którym prawo udziału będą mieli wszyscy członkowie Platformy Obywatelskiej.