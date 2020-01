Słowa Morawieckiego podziałały. Rząd Austrii chce odkupić tereny po byłym obozie śmierci

Były niemiecki obóz koncentracyjny Mauthausen-Gusen nie znikne z powierzchni ziemi. Po tym jak premier Mateusz Morawiecki wskazał, że Polska stara się odkupić od Austrii tereny po byłym obozie, kwestia ratowania miejsca pamięci znalazła się w umowie koalicyjnej Austriackiej Partii Ludowej (OeVP) i Zielonych.

W dziale „Kultura pamięci” napisano o uzgodnieniu „zakupu i rozwoju miejsca pamięci KZ Mauthausen-Gusen”. Na terenach dawnego obozu koncentracyjnego, gdzie zginęło 30 tys. Polaków, wybudowano osiedle mieszkaniowe; ma tam siedzibę wiele austriackich firm.



O zabiegach w celu odkupienia terenów byłego obozu mówił polski premier Mateusz Morawiecki. – Nie możemy dopuścić do tego, żeby tereny po dawnych obozach zagłady zamieniały się w jakieś miejsca niegodne upamiętnienia, które służą do innych celów (niż upamiętnianie zbrodni – red.) – zwrócił uwagę.



Obóz powstał w 1938 r. w pobliżu miejscowości Mauthausen, około 20 km od Linzu w dzisiejszej Austrii. Było to znaczące miejsce eksterminacji polskiej inteligencji w ramach tzw. Intelligenzaktion. Obóz funkcjonował do 5 maja 1945 r. i został wyzwolony przez wojska amerykańskie.



W latach 60. powstało tam muzeum, z czasem znaczna część terenów byłego kompleksu obozów znalazła się w prywatnych rękach. Brama wejściowa do obozu w Mauthausen została zamieniona w prywatną willę.

Fragment umowy koalicyjnej austriackiego rządu (fot. TT)

Przed wyborami z września zeszłego roku premier Sebastian Kurz rządził Austrią przez 18 miesięcy razem z prawicowo-populistyczną Austriacką Partią Wolności (FPOe), ale w maju zeszłego roku skandal z udziałem tego drugiego ugrupowania przedwcześnie zakończył funkcjonowanie koalicji rządowej, utworzonej w grudniu 2017 r.Koalicja rozpadła się z powodu tzw. afery taśmowej z Ibizy – na nagraniach opublikowanych tydzień przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w maju 2019 r. ówczesny szef FPOe i wicekanclerz Heinz-Christian Strache obiecuje rzekomej bratanicy rosyjskiego oligarchy, że jeśli odkupi austriacki dziennik „Kronen Zeitung” i kampanią na jego łamach zapewni FPOe pierwsze miejsce w wyborach, uzyska możliwość dalszych inwestycji kapitałowych w Austrii.Po ujawnieniu skandalu Kurz, wówczas kanclerz, ogłosił koniec koalicji z FPOe. Wkrótce potem parlament przegłosował wotum nieufności dla jego rządu. We wrześniowych wyborach OeVP uzyskała 37,5 proc. głosów i musiała zabiegać o koalicyjnego partnera, który pozwoliłby jej zbudować większościowy rząd. Partia porozumiała się z Zielonymi.