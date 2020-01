Schetyna: Siemoniak nigdy nie będzie liderem, to kwestia charakteru [WIDEO]

– Tomasz Siemoniak zawsze był w drugim szeregu, nie miał i nie ma samodzielnej pozycji w polityce – takie zdanie na temat swojego kolegi ma Grzegorz Schetyna. – On był zawsze w drugim szeregu. Nigdy nie był liderem żadnego projektu i nigdy nie będzie, bo uważam, bo to jest kwestia charakteru. Albo jego braku – punktował go w listopadzie 2015 r. lider PO. Dziś te słowa przypomniano Schetynie, po tym jak wskazał Siemoniaka na swojego następcę.

Jesienią 2015 r. trwała rywalizacja o fotel przewodniczącego PO, którą ostatecznie wygrał Grzegorz Schetyna.



– Lider Platformy powinien być osobą samodzielną, pierwszoliniową i taką, która będzie samodzielnie podejmować decyzje – mówił Schetyna, komentując starania o zajęcie tego stanowiska przez Tomasza Siemoniaka.



– Zakładaliśmy razem Platformę, bo rzeczywiście politykę robiliśmy razem. Ja się zajmowałem budową struktur, a Tomasz Siemoniak odpowiadał na maile, które otrzymywał Donald Tusk. Taki był początek jego aktywności w Platformie Obywatelskiej – mówił.

Maile gdy tworzyła się PO? Chyba GS był w innym "projekcie":) Pracowałem wtedy jako wiceprezydent Warszawy. https://t.co/PDDPewpm3E — Tomasz Siemoniak (@TomaszSiemoniak) 24 listopada 2015

Wówczas w TVN24 Schetyna przypomniał polityczną drogę kolegi z partii.



– Po współpracy z Tuskiem i „odpisywaniu na maile” Siemoniak trafił do biura prasowego MON. On był zawsze w drugim szeregu. Nigdy nie był liderem żadnego projektu i nigdy nie będzie, bo uważam, bo to jest kwestia charakteru. Albo jego braku – oceniał przewodniczący Platformy Obywatelskiej.



Słowa te internauci przypominają mu dzisiaj, gdy na konferencji prasowej ogłaszając koniec swojego kierowania tą partią, jako swojego następcę wskazał właśnie Siemoniaka. - To mój przyjaciel, z którym robiliśmy i robimy politykę od wielu lat. Potrzebna nam jest młoda Platforma, a Tomasz Siemoniak jest młodszy ode mnie o cztery lata – argumentował.

Schetyna o Siemoniaku :



NGDY NIE BYŁ LIDEREM ...... I NIGDY NIE BĘDZIE UWAŻAM, BO TO JEST KWESTIA CHARAKTERU.

ALBO JEGO BRAKU.



Teraz już wiecie,dlaczego Schetyna poparł Siemoniaka.

Będzie rządził z drugiego fotela. pic.twitter.com/iXYvwVVZDO — Już tu byłem BAT (@XXXXXXX00128902) 3 stycznia 2020