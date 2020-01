Pożary w Australii zarejestrowane na zdjęciach satelitarnych NASA

Amerykańska agencja kosmiczna NASA opublikowała zdjęcia satelitarna przestawiające miejsca w Australii, w których wystąpiły pożary buszu. „Pojawiły się doniesienia, że pożary nasiliły się w ciągu ostatnich 12 godzin. Satelita Suomi NPP NOAA-NASA uchwyciła zdjęcia pożarów oraz kłębiącego się dymu opadającego kaskadowo na brzeg Australii 1 stycznia 2020 roku” – czytamy na oficjalnej stronie agencji.

Pożary w Australii trwają kilka miesięcy. Największe szkody żywioł wyrządził na terenach stanów Wiktoria i Nowa Południowa Walia. Zniszczonych zostało ponad tysiąc domów i spalonych zostało ponad 3 mln hektarów ziemi.



W związku ze zbliżającym się pożarem ponad 4 tys. mieszkańców i turystów utknęło pod koniec grudnia na plaży w Mallacoota. Część z nich postanowiła schronić się wówczas w łodziach.



Według ekspertów poziom zanieczyszczenia powietrza w Australii przekroczył ponad 20 razy dopuszczalną normę. Meteorolodzy uważają, że w najbliższą sobotę temperatura na południowym wybrzeżu przekroczy 40 stopni C.



Jak informuje NASA, stosowane przez nią narzędzia pozwalają szybko wykryć pożary pojawiające się w odległych regionach. Na podstawie zdjęć satelitarnych powstają wstępne analizy dotyczące obszarów, do których może wkrótce dotrzeć rozprzestrzeniający się ogień. Wszystkie te informacje są przesyłane do odpowiednich służb w ciągu kilku godzin od wykrycia zagrożenia.



„Satelity w okolicach biegunów zapewniają obserwację całej planety kilka razy dziennie, podczas gdy satelity na orbicie geostacjonarnej dostarczają wysokiej rozdzielczości zdjęcia ognia, dymu i chmur z częstotliwością od 5 do 15 minut” – czytamy na stronie NASA.

Catastrophic fires are ravaging large swaths of Australia, as seen in this image taken on Jan. 1 by one of our @NASAEarth observation instruments. Fire management officials can use satellite data like this to make life-saving decisions: https://t.co/22UjnM1LRS pic.twitter.com/gf4zeGvnLn