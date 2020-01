Taksówkarz przesadził z gazem. Nie żyje siedem osób

Co najmniej siedem osób zginęło, a piętnaście zostało rannych w wypadku taksówki w RPA. Minivan stoczył się z nasypu autostrady.

Do wypadku doszło w piątek przed godz. 7 rano na autostradzie R102 nieopodal miasta Shakaskraal w prowincji KwaZulu-Natal na wschodzie kraju. Taksówka stoczyła z nasypu i spadając wielokrotnie dachowała.



Rzecznik lokalnych służb ratunkowych Robert McKenzie potwierdził liczbę ofiar. – Zginęło siedem osób – mężczyzna i sześć kobiet. Karetki i helikoptery pogotowia zawiozły do szpitala 15 osób – oświadczył.



Jedna z ofiar wypadła w minivana i została przygnieciona przez pojazd. Wielu rannych utknęło we wraku. Policja użyła ciężkiego sprzętu, by ich wydostać.



Wszczęto śledztwo mające ustalić przyczyny wypadku. Media oceniają, że kierowca nie dostosował prędkości do panujących warunków.



Policja poinformowała, że w długi weekend noworoczny na drogach w prowincji KwaZulu-Natal zginęło 30 osób.

