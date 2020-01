Schetyna ogłosił decyzję ws. kandydowania na szefa PO

Lider Platformy Obywatelskiej rezygnuje. Grzegorz Schetyna ogłosił, że nie wystartuje w wyborach na szefa partii. – Po czterech latach trudnej pracy zostawiam PO, zamykam ten etap. Najlepszym kandydatem dla PO w następnej kadencji przewodniczącego będzie Tomasz Siemoniak – poinformował.

Schetyna podsumowywał swoją kadencję jako przewodniczącego PO i dziękował wszystkim członkom partii za współpracę. Przypomniał, że 25 stycznia odbędą się wybory na przewodniczącego PO na kolejną kadencję.



– Koniec kadencji to też początek nowej kadencji i chciałem powiedzieć, że po tych czterech latach trudnej pracy, kiedy zostawiam PO, zamykam ten etap, w którym PO jest w dużo lepszym stanie niż ta z 2015 i 2016 roku. Przychodzi czas na nowe wyzwania, nowych ludzi, nowy początek, nowy rozdział – mówił lider PO.



– Najlepszym kandydatem, który będzie liderem wielkiego projektu, który dla nas jest najważniejszy, dla PO, w tej następnej kadencji 2020-2024 będzie Tomasz Siemoniak – dodał Schetyna i zapowiedział poparcie dla Siemoniaka w wewnętrznych wyborach w PO.



– Moje doświadczenie, determinacja i energia przemawiają na korzyść tego, żeby kandydować – powiedział na konferencji Siemoniak. Szefem sztabu Siemoniaka będzie poseł Arkadiusz Myrcha. Współprowadzić będzie ją Joanna Kluzik-Rostkowska, szefowa Młodych Demokratów Milena Kowalska, europoseł Andrzej Halicki i poseł Sławomir Neumann.

Siemoniak oświadczył, że zdecydował się kandydować na szefa PO, bo w tym ugrupowaniu jest od samego początku. – Uważam, że jeśli się jest w polityce to właśnie po to, żeby służyć innym, dlatego decyduję się na to kandydowanie, bo uważam, że moje doświadczenie, determinacja, energia, ale też doświadczenia państwowe przemawiają na korzyść tego, żeby kandydować – mówił Siemoniak.– Platformie potrzeba nowej energii, nowej siły. Chciałbym, aby Platforma zeszła na poziom powiatowy, poziom regionalny – oświadczył.

Dotąd zgłosili się szef klubu KO Borys Budka, senator Bogdan Zdrojewski, europoseł Bartosz Arłukowicz, w piątek ma zgłosić się posłanka Joanna Mucha.



Pod koniec stycznia upływa czteroletnia kadencja Schetyny jako szefa partii. Następny przewodniczący, tak jak dotychczasowy lider (i podobnie jak Donald Tusk w 2013 r.) wybrany zostanie w drodze głosowania korespondencyjnego, w którym prawo udziału będą mieli wszyscy członkowie Platformy Obywatelskiej.



Zgodnie z grudniową uchwałą Rady Krajowej PO, pierwsza tura wyborów szefa Platformy odbędzie się 25 stycznia, ewentualna druga, jeśli byłaby potrzebna – 8 lutego. Aby zarejestrować kandydaturę na przewodniczącego potrzeba zebrać minimum podpisy 10 członków Rady Krajowej PO.





Dwa miesiące temu swoją decyzję o rezygnacji ze startu w wyborach prezydenckich ogłosił były lider PO, Donald Tusk.