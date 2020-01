Rzecznik PSL zaatakował Nowacką. Posłanka Lewicy przypomniała mu niewygodny fakt

Rzecznik PSL Miłosz Motyka w programie „Twój wybór” skrytykował PO za bycie w koalicji z Barbarą Nowacką. Gdy prowadzący przypomniał mu, że jeszcze rok temu lider PSL szedł z nią razem do wyborów, Motyka tłumaczył, że Inicjatywa Polska „nie była częścią Koalicji Obywatelskiej”. – Była, była, proszę sobie przypomnieć – odpowiedziała mu posłanka Lewicy Wanda Nowicka. Motyka próbował wybrnąć z sytuacji. – Ale ja nie szedłem w wyborach samorządowych z PO – mówił.

Poseł Motyka i posłanka Nowicka byli gośćmi programu „Twój wybór” w TVP3 Warszawa. Rzecznik PSL oznajmił, że w ostatnich wyborach parlamentarnych PSL nie szedł z Wiosną.



– Ale z Barbarą Nowacką (Inicjatywą Polską – przyp. red.) szliście – zareagowała Nowicka. Motyka odpowiedział jej, że „Nowacka jako Inicjatywa Polska nie była częścią Koalicji Obywatelskiej”.



Posłanka Lewicy odpowiedziała na to: „Była w wyborach samorządowych, proszę sobie przypomnieć”. – Ale ja nie szedłem w wyborach samorządowych z PO – tłumaczył się Motyka.



– Ale może pan nie szedł, ale Włodzimierz Kosiniak-Kamysz szedł, a w europejskich nie szliście z Inicjatywą Polską? – pytała Nowicka. Motyka odparł, że w wyborach europejskich PSL nie szło z Barbarą Nowacką, tylko z PO.



Liderka Inicjatywy Polskiej Barbara Nowacka wraz z Platformą Obywatelską i Nowoczesną wystartowała w wyborach samorządowych w 2018 r. Z kolei w wyborach europejskich Wiosną 2019 r. Nowacka szła pod szyldem Koalicji Europejskiej – w skład której wchodziło PSL. W wyborach parlamentarnych Nowacka była jedną z liderek Koalicji Obywatelskiej.

W kolejnej części programu rozmowa dotyczyła marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Pojawiło się już co najmniej kilka relacji byłych pacjentów szczecińskiego szpitala, w których oskarżono Grodzkiego o przyjmowanie łapówek.



Leszek Jażdżewski, który przemawiał przed jednym z wystąpień Tuska i obrażał Kościół, napisał na Twitterze, że lider opozycji powinien być jak żona cezara. „Od momentu przyznania, że poszła kasa w prywatnym gabinecie, sprawa wizerunkowa jest dla was przegrana. Jest to sprawa niewygodna dla KO. Opozycja pomyśleć o wymianie marszałka Senatu” – napisał.



O tych słowach dyskutowano w programie. – Nasuwa się pytanie, czemu te osoby zgłaszają się teraz a nie 30 lat temu? Może to próba wywarcia nacisku na marszałka Senatu, nielubianego przez PiS – mówiła Nowicka.



– Grodzki powinien pójść do sądu. Nie wolno szkalować i puszczać osądów, które są niepotwierdzone – powiedział z kolei rzecznik PSL.

źródło: „Twój wybór” TVP3

Senator PiS Bogdan Pęk powiedział, że to sprawa „bardzo poważna, która dotyczy trzeciej osoby w państwie”. – W tej sprawie należy prowadzić precyzyjne dochodzenie. Albo oczyścić go w szybkim czasie, albo odsunąć całkowicie od polityki. Bo człowiek pod takimi zarzutami traci kompetencje etyczno-moralne, obniża rangę izby senackiej – mówił.