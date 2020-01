Definicja człowieka do zmiany? Maskonury też używają narzędzi

Ptaki morskie z gatunków maskonurów nie przestają zaskakiwać. Dwukrotnie zaobserwowano, że potrafią posługiwać się narzędziami; niewykluczone, że znacznie bardziej inteligentne, niż nam się wydaje.

Naukowcy z Uniwersytetu w Oksfordzie dwukrotnie zaobserwowali – raz na Islandii i raz u wybrzeży Walii – jak maskonury użyły patyków na sobie samych. Zdaniem ornitologów albo się drapały, albo pozbywały się w ten sposób pasożytów.



Jak ustalił zespół dr Annette Fayet, przypadki te mogą obrazować specyficzne potrzeby, pojawiające się w szczególnych okolicznościach. Wniosek taki wyciągnięto na podstawie tego, że obserwacji na jednej z islandzkich wysp dokonano w czasie szczególnie dużego wysypu kleszczy. Najpewniej użycie patyka ułatwiało pozbycie się pasożytów, niż gdyby maskonur miał użyć swojego dzioba.



Dotychczas obowiązywało przekonanie, że ptaki morskie nie są zbyt inteligentne – mają one dość małe mózgi w porównaniu z rozmiarami ciała. Maskonury już wcześniej podważały jednak ten pogląd, choćby z racji tego, że polują w nieprzewidywalnym środowisku, co wymaga większej elastyczności w zachowaniu oraz zręczności w uczeniu się, zapamiętywaniu i planowaniu – wskazują badacze.







Portal KopalniaWiedzy.pl zwraca uwagę, że dotychczas jedynymi ptakami, o których wiadomo było, że używają patyków do drapania się, były papugi. Z narzędzi korzystają również m. in. wydry morskie, które za pomocą kamieni rozbijają muszle ślimaków, dzięki czemu mają dostęp do miękkich, jadalnych części tych mięczaków.

