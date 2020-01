Kim był irański generał zabity przez Amerykanów?

Duchowo-polityczny przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei ogłosił trzy dni żałoby narodowej po śmierci Kasema Sulejmaniego, dowódcy elitarnej jednostki Al–Kuds. Wojskowy zabity przez siły USA był uważany za wpływowego dowódcę kontrolującego polityków i prowadzącego za granicą tajne operacje Iranu.

– Wszyscy wrogowie powinni wiedzieć, że dżihad oporu (przeciw USA) będzie teraz prowadzony ze zdwojoną determinacją, a bojowników świętej wojny czeka ostateczne zwycięstwo – ogłosił Chamenei.



Sulejmani i jeden z dowódców irackiej milicji Abu Mahdi al-Muhandis zostali w czwartek późnym wieczorem zabici w Bagdadzie w ostrzale rakietowym sił USA. Według niektórych źródeł ataku dokonano z pokładu śmigłowców wojskowych. Zginęło łącznie osiem osób, a dziewięć zostało rannych.



Zabity generał od 1997 r. był dowódcą elitarnej jednostki Al-Kuds. W szeregach tej grupy, określanej przez analityków jako połączenie CIA i oddziału komandosów, służy obecnie ok. 20 tys. ludzi.



Al-Kuds ma na Bliskim Wschodzie siatkę wywiadowczą, kontroluje też wiele regionów dzięki zapleczu finansowo-politycznemu. Według Pentagonu irański oddział odpowiada za śmierć co najmniej 608 żołnierzy amerykańskich w latach 2003–11.

#wieszwiecej Polub nas

Sulejmani był także odpowiedzialny za organizację zamachów terrorystycznych – z szacunków redakcji gazety „Arab News” wynika, że Iran miał wspierać jedną czwartą spośród 250 grup terrorystycznych działających na świecie.

W języku perskim nazwa jednostki oznacza Jerozolimę, którą Irańczycy obiecali „uwolnić” spod panowania Izraela. Główną siedzibą oddziału jest budynek, w którym mieściła się niegdyś ambasada USA w Teheranie.



Kariera zabitego dowódcy Al–Kuds rozpoczęła się w 1979 r., gdy w Iranie wybuchła rewolucja islamska. Swoje wpływy i pozycję budował przez niemal całe lata 80., kiedy Teheran toczył wojnę z Bagdadem.



We wrześniu 2013 r. portal amerykańskiego tygodnika „The New Yorker”, opisywał Sulejmaniego jako „tajemniczego dowódcę pozostającego w cieniu”, który jednocześnie „kształtuje Bliski Wschód”. To właśni e irańskiemu generałowi Baszar Al-Asad miał zawdzięczać zachowanie władzy w Syrii.



Wojskowy likwidował przeciwników Teheranu nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale także w Tajlandii, Indiach czy Nairobi. W ciągu dwóch lat przeprowadził przynajmniej 30 prób zamachów – informował sześć lat temu „The New Yorker”.



W 2011 r. Sulejmani rozmawiał nawet z meksykańskim kartelem narkotykowym na temat możliwości zabicia ambasadora Arabii Saudyjskiej w Stanach Zjednoczonych. Generał kontrolował także konflikt w Iraku.



Zdaniem analityków Sulejmani miał znacznie większe wpływy dyplomatyczne niż minister spraw zagranicznych Iranu Mohammad Dżawad Zarif. Z tego powodu pojawiły się pogłoski, że Sulejmani będzie starał się objąć najwyższy urząd w państwie. Wojskowy szybko uciął jednak te plotki, podkreślając, że jest tylko „skromnym żołnierzem”.



„Dla szyitów z Bliskiego Wschodu jest jak James Bond, Erwin Rommel (niemiecki feldmarszałek z czasów II wojny światowej – red.) i Lady Gaga w jednym” – napisał o nim w 2017 r. były analityk CIA, Kenneth Pollack.



„Analitycy są zgodni, że Sulejmani był wyjątkową postacią i prawdopodobnie niezastąpioną dla reżimu irańskiego. Po szoku związanym z wiadomością o jego śmierci niektórzy zastanawiają się jednak, jaki wpływ na region będzie miało zabicie człowieka, który był otaczany tak wielką czcią” – napisał „The Washington Post”.