W kwietniu 13. emerytura

W kwietniu zostanie wypłacona 13. emerytura – zapowiedziała minister pracy Marlena Maląg. Świadczenie wyniesie około 1,2 tys. zł, gdyż tyle ma wynieść w tym roku minimalna emerytura.

Aby otrzymać 13.emeryturę, nie trzeba będzie składać żadnych wniosków. Marlena Maląg powiedziała, że gotowa jest już ustawa w tej sprawie, którą w najbliższych dniach zajmie się parlament. Także Zakład Ubezpieczeń Społeczny jest gotowy do wypłacenia w kwietniu 13. emerytur.



Minister rodziny zapowiedziała też waloryzację emerytur i rent przyznawanych przy całkowitej niezdolności do pracy, mniejszych niż 2160 zł. Będzie to waloryzacja kwotowo-procentowa, przy uwzględnieniu wskaźnika inflacji 3,24. Minimalny wzrost świadczenia wyniesie 70 zł.

