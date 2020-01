Ambasada USA w Iraku wzywa Amerykanów do opuszczenia kraju

Ze względu na rosnące napięcia w Iraku i całym regionie ambasada USA w Iraku wzywa Amerykanów do natychmiastowego opuszczenia kraju – przekazała placówka w oświadczeniu.

Ambasada zasugerowała Amerykanom wyjazd z kraju drogą lotniczą, a jeżeli to będzie niemożliwe drogą lądową do krajów sąsiadujących z Irakiem.



W oświadczeniu wskazano również, że „ze względu na ataki wspieranej przez Iran milicji na obiekty ambasady, wszystkie działania konsularne zostały zawieszone do odwołania”. Wezwano także obywateli USA, by nie próbowali zbliżać się do ambasady. Dodano, że nadal czynny jest Konsulat Generalny w Ebrilu.



Placówka w Bagdadzie zaapelowała również o śledzenie lokalnych i międzynarodowych informacji.



Protesty przed amerykańską ambasadą w Bagdadzie rozpoczęły się po niedzielnej informacji Pentagonu, który podał, że amerykańskie siły przeprowadziły naloty na związane z szyicką milicją Kataib Hezbollah cele w Iraku i Syrii. USA uważają, że Kataib Hezbollah stoi m.in. za piątkowym atakiem rakietowym na bazę wojskową w pobliżu miasta Kirkuk na północy Iraku. Zginął w nim cywilny pracownik amerykańskiej misji wojskowej, a sześć osób zostało rannych. W atakach lotnictwa USA zginęło co najmniej 25 osób, a 55 zostało rannych.

źródło: Agencja Reutera, PAP

W obawie przed dalszą eskalacją we wtorek do Iraku skierowano w trybie natychmiastowym 750 żołnierzy z 82. Dywizji Powietrznodesantowej stacjonującej w Fort Bragg.W czwartek późnym wieczorem irański generał Kasem Sulejmani, dowódca elitarnej jednostki Al Kuds i jeden z dowódców Kataib Hezbollah Abu Mahdi al-Muhandis zostali zabici w rejonie lotniska Bagdadzie. Władze USA potwierdziły dokonanie ataku. Pentagon wskazał, że decyzję podjął prezydent Donald Trump.