W pierwszych komentarzach po zabiciu przez wojsko USA generała Kasema Sulejmaniego, dowódcy irańskich sił Al-Kuds, Republikanie chwalą prezydenta Donalda Trumpa, a Demokraci krytykują. Były wiceprezydent USA Joe Biden uznał, że Trump „wrzucił laskę dynamitu do beczki prochu”.

Poparcie dla Trumpa wyraził senator Lindsey Graham z Partii Republikańskiej, który stwierdził, że „cena zabijania i ranienia Amerykanów drastycznie wzrosła”. Dodał, że śmierć Sulejmaniego to „znaczący cios dla irańskiego reżimu, który ma na rękach krew Amerykanów”.



Senator Marco Rubio, również Republikanin, ocenił, że Irańczycy „wybrali ignorowanie ostrzeżeń”, gdyż wierzyli, iż Trump „był ograniczony w działaniach przez nasze wewnętrzne polityczne podziały”. – Mocno przekalkulowali – uznał.



Joe Biden, faworyt do uzyskania prezydenckiej nominacji wyborczej Demokratów, ocenił, że atakiem na Sulejmaniego Trump „wrzucił laskę dynamitu do beczki prochu”. Jego zdaniem prezydent USA jest „winien Amerykanom wyjaśnienie strategii i planu utrzymania bezpieczeństwa naszych oddziałów i personelu ambasady, naszych ludzi i interesów”.



Drugi w sondażach Demokratów senator Bernie Sanders powiedział, że Trump „obiecywał zakończyć niekończące się wojny”, a atak w Bagdadzie „stawia nas na drodze do kolejnej”.

Biznesmen Andrew Yang, kolejny Demokrata, który chce wystartować w wyborach prezydenckich ocenił, że „wojna z Iranem to ostatnia rzecz, jakiej potrzebujemy i nie jest ona wolą Amerykanów”. – Powinniśmy działać tak, by ograniczać napięcia i chronić naszych ludzi w regionie – dodał.



Na polecenie Trumpa amerykańskie wojsko zabiło szefa irańskich sił Al-Kuds generała Kasema Sulejmaniego – podał w oświadczeniu Pentagon. W dokumencie Sulejmani oskarżany jest o zorganizowanie w grudniu ataku na amerykańską bazę w Iraku, w której zginął jeden obywatel Stanów Zjednoczonych. Pentagon zarzuca mu też „wyrażenie zgody na ataki na ambasadę USA w Bagdadzie, które miała miejsce w tym tygodniu”.



Trump nie skomentował śmierci Sulejmaniego. Po ataku na irańskiego generała zamieścił na Twitterze jedynie zdjęcie amerykańskiej flagi.

Wraz z Sulejmanim, wpływowym generałem i dowódcą elitarnej jednostki Al-Kuds, zginął przywódca irackiej milicji Kataib Hezbollah Abu Mahdi al-Muhandis.



Ich zabójstwo potwierdziła iracka TV, rzecznik irackiej milicji i irańska Gwardia Rewolucyjna. Rakiety spadły na konwój samochodów milicji w rejonie terminala towarowego lotniska w Bagdadzie.



Rzecznik irackich Ludowych Sił Mobilizacyjnych, będących szeroką koalicją proirańskich milicji, Ahmed al-Assadi, odpowiedzialnością za ich śmierć obarczył „amerykańskich i izraelskich wrogów”.

źródło: pap

Wcześniej anonimowi przedstawiciele proirańskich milicji informowali nieoficjalnie, że w ataku zginęło pięciu ich członków i dwóch „ważnych gości”. Według jednej z wersji zostali zaatakowani zaraz po opuszczeniu przez Sulejmaniego samolotu.Według pierwszych informacji, atak przeprowadzono przy użyciu rakiet, które wcześniej identyfikowano jako katiusze, ale późniejsze doniesienia zdają się tego nie potwierdzać. Według niektórych źródeł ataku dokonano z pokładu śmigłowców wojskowych. W ataku zginęło łącznie osiem osób a dziewięć zostało rannych.