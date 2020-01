Potężne zapasy narkotyków znalezione u warszawiaka. „Na własny użytek”

38-latek, u którego w mieszkaniu w Warszawie policjanci znaleźli około 14,5 kg narkotyków, trafił do aresztu na trzy miesiące. Mężczyzna w czasie przesłuchania tłumaczył, że narkotyki miał na własny użytek.

38-latek został zatrzymany w ostatnich dniach przez funkcjonariuszy z Ursynowa. Uwagę policjantów zwrócił na siebie, prowadząc w nocy samochód na ul. Polinezyjskiej.



– Mężczyzna zatrzymał samochód, jakby chciał uniknąć kontaktu z mundurowymi, a później pomału ruszył. Funkcjonariusze postanowili sprawdzić, czym było spowodowane zachowanie kierowcy – zrelacjonował asp. szt. Robert Koniuszy w informacji opublikowanej na stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji.



Mężczyzna został zatrzymany do kontroli, po czym okazało się, że był pod wpływem narkotyków, co potwierdziło badanie narkotesterem. W aucie posiadał 200 gramów nielegalnego suszu, 30 tabletek środków psychotropowych, około 9 gramów amfetaminy i podobną ilość haszyszu. Po ujawnieniu narkotyków funkcjonariusze zdecydowali się sprawdzić także mieszkanie 38-latka.



– W trakcie przeszukania w różnych miejscach ujawnili i zabezpieczyli około 11,5 kg marihuany, ponad kilogram suszonych grzybków halucynogennych, około 600 gramów amfetaminy oraz około 1,2 kg haszyszu. Łącznie około 14,5 kg narkotyków trafiło do depozytu, ich posiadacz natomiast do policyjnej celi – podał asp. szt. Koniuszy.

źródło: policja, PAP

38-latek usłyszał zarzuty posiadania znacznych ilości środków psychoaktywnych. Na przesłuchaniu mężczyzna tłumaczył, że narkotyki posiadał na własny użytek. Na wniosek policji i prokuratury sąd podjął decyzję o zastosowaniu wobec niego środka zapobiegawczego w postaci trzymiesięcznego aresztu. 38-latkowi grozi do 10 lat więzienia.