Rosja wstrzymała dostawy ropy na Białoruś

Rosja wstrzymała od 1 stycznia dostawy ropy na Białoruś rurociągiem Przyjaźń – poinformował państwowy białoruski koncern Biełnaftachim. Moskwa zaprzecza.

Dostawy zostały wstrzymane. Białoruskie rafinerie pracują na najniższym możliwym poziomie technicznym – poinformował przedstawiciel Biełnaftachimu agencję Interfax-Zachód. Wskazał, że rafinerie w Mozyrzu i Nowopołocku wykorzystują teraz niewielkie nagromadzone wcześniej zapasy surowca.



Z kolei rosyjski Transnieft poinformował agencję TASS, że tranzyt ropy na Zachód przez terytorium Białorusi odbywa się w „pełnym zakresie”.



Polska grupa PERN przekazała, że transport tranzytem przez Białoruś rosyjskiej ropy naftowej rurociągiem „Przyjaźń” do Polski odbywa się bez zakłoceń



31 grudnia władze w Mińsku i w Moskwie poinformowały, że nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie warunków dostaw ropy na Białoruś. Negocjacje są w toku – poinformowano.



Podczas prowadzonych obecnie przez Białoruś i Rosję negocjacji na temat tzw. pogłębionej integracji w ramach państwa związkowego, warunki dostaw surowców są jedną z najtrudniejszych kwestii. Według części ekspertów Rosja naciska w kluczowych dla Mińska sprawach naftowo-gazowych, by skłonić go do ustępstw w innych dziedzinach. Program pogłębionej integracji w ramach państwa związkowego przewiduje m.in. podpisanie 31 map drogowych, dotyczących ujednolicenia norm w różnych sektorach obu państw.

źródło: pap

Ropa naftowa z Rosji do Polski dostarczana jest rurociągiem „Przyjaźń”, którym na terytorium naszego kraju zarządza PERN. Spółka zapewnia w ten sposób dostawy do rafinerii PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku. PERN tłoczy również rosyjski surowiec tranzytem przez Polskę do dwóch rafinerii w Niemczech – w Schwedt i Leuna. W Adamowie przy granicy z Białorusią znajduje się baza surowcowa PERN.