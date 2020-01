Mężczyzna w samej koszuli na torach. Czekał na pociąg, zepchnął go pies

Na przejeździe kolejowym w Chełmie funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei zauważyli mężczyznę stojącego na torach. Z naprzeciwka jechał pociąg. Sokiści próbowali dobiec do frustrata, jednak był za daleko. 24-latka uratował pies funkcjonariuszy, który zepchnął go z torów.

Jak mówi portalowi tvp.info Marcin Żywiołek z Komendy Głównej SOK, do zdarzenia doszło w czwartek około godz. 21.



– Z odległości około 200 metrów funkcjonariusze SOK zauważyli mężczyznę ubranego jedynie w koszulę, stojącego na torach. Z oddali słychać było już nadjeżdżający pociąg – opowiada.



Mężczyzna nie reagował na polecenia funkcjonariuszy wzywające go do zejścia z torów. – Ponieważ znajdował się w znacznej odległości od patrolu SOK, funkcjonariusz podjął decyzję o użyciu psa służbowego, który w ostatniej chwili zepchnął niedoszłego samobójcę z torów tuż przed nadjeżdżającym pociągiem – mówi Żywiołek. Dodaje, że pies ma na imię Amor.



24-latek trafił pod opiekę lekarzy.

