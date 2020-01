USA zalecają liniom lotniczym omijanie Pakistanu

Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) ostrzegła amerykańskie linie lotnicze, by unikały pakistańskiej przestrzeni powietrznej. W oświadczeniu wskazano, że działający na terenie tego kraju ekstremiści mogą mieć dostęp do przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych.

FAA przyznała w komunikacie, że dotąd w Pakistanie nie odnotowano prób ataków na samoloty cywilne przy użyciu tego typu broni, ale niektóre „grupy ekstremistyczne bądź terrorystyczne” mogą mieć do niej dostęp. Ostrzeżono przewoźników i pilotów przed ryzykiem przelotów nad tym krajem.



„Obecność elementów ekstremistycznych i rebeliantów działających na terytorium Pakistanu stanowi stałe zagrożenie dla lotnictwa cywilnego Stanów Zjednoczonych. Bojownicy mogą przeprowadzać ataki przy użyciu broni palnej i przeciwlotniczej oraz szturmować lotniska. Do ataków może dochodzić bez ostrzeżenia” – napisano w komunikacie.



Agencja zaapelowała do przewoźników, żeby zgłaszali wszystkie incydenty, do których dojdzie na terytorium Pakistanu lub w przestrzeni powietrznej tego kraju.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: NDTV

26 lutego zeszłego roku władze w Islamabadzie zamknęły przestrzeń powietrzną dla indyjskich samolotów po nalocie indyjskiego lotnictwa na pakistańskie miasto Balakot, gdzie miał znajdować się obóz treningowy kaszmirskich separatystów.Zakaz lotów cofnięto 16 lipca, mimo to w październiku Pakistan zabronił przelotu nad swoim terytorium samolotu z premierem Indii Narendrą Modim udającym się z wizytą do Arabii Saudyjskiej.