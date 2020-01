Eksplozja pocisku artyleryjskiego. „Próbowali go przewiercić”

Pod Giżyckiem doszło do eksplozji pocisku – prawdopodobnie artyleryjskiego z czasów II wojny światowej – w wyniku którego rannych zostało czterech mężczyzn. Wszyscy byli pijani.

Jak mówi portalowi tvp.info rzeczniczka giżyckiej policji, do zdarzenia doszło w czwartek późnym wieczorem w miejscowości Gajewo.



Jeden z czterech przebywających w stolarni mężczyzn próbował rozwiercać znaleziony niewybuch. Pozostali przyglądali się temu, gdy w pewnym momencie doszło do wybuchu.



– Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 21.30. Czterech mężczyzn – jak się później okazało pijanych – odniosło obrażenia w wyniku wybuchu środka pirotechnicznego. Dwaj z nich są ciężko ranni. 44-latek ma urazy brzucha i klatki piersiowej. 40-latek prawdopodobnie straci dłoń – relacjonuje asp. Iwona Chruścińska.



Dodaje, że pozostali dwaj mężczyźni opuścili już szpital, mieli niegroźne obrażenia. Na miejscu pracowali saperzy. Obok stolarni, gdzie doszło do wybuchu, zabezpieczyli inny pocisk.



Radio RMF FM podaje, że był to pocisk artyleryjski z czasów II wojny światowej.

#wieszwiecej Polub nas