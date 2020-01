Luterański pastor bije siłowe rekordy świata. Przeciągał już samolot i dom [WIDEO]

56-letni Kevin Fast uchodzi za najsilniejszego pastora na ziemi. Duchowny ma na swoim koncie kilka rekordów świata, a za jego największy wyczyn uważa się przeciągnięcie na odległość blisko dziewięciu metrów samolotu wojskowego o wadze ponad 188 ton.

Wyczyny kanadyjskiego pastora z kościoła luterańskiego są naprawdę imponujące. W księdze rekordów Guinnessa możemy przeczytać m.in., że duchowny przeciągnął wóz strażacki i 40-tonowy dom.



Do innych jego niezwykłych osiągnięć zalicza się także utrzymanie na barkach platformy z 22 kobietami, przerzucenie 14 bali w ciągu trzech minut oraz utrzymanie na ramionach ciężaru wynoszącego ok. 500 kg.



Naukowcy, którzy zbadali jego ciało, odkryli, że duchowny ma wyjątkowo grube kości, co może tłumaczyć jego niebywałą wytrzymałość na duże obciążenia.



Wszystkie pieniądze, jakie kanadyjski pastor zarobił dotąd na biciu siłowych rekordów, zostały przez niego przekazane na cele charytatywne.





