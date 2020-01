Wysoce zjadliwa ptasia grypa wykryta w Wielkopolsce. GIS informuje, co robić

Wysoce zjadliwą grypę ptaków wykryto w powiecie ostrowskim - poinformował Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowie Wlkp. Dariusza Hyhsa. W miejscowości Topola Osiedle zostanie zutylizowanych 65 tys. kur niosek. Główny Inspektor Sanitarny wydał zalecenia, jak należy chronić się przed chorobą.

Służby weterynaryjne wykryły ptasią grypę w Topoli Osiedlu 31 grudnia ub. r. – poinformował ostrowski powiatowy lekarz weterynarii Dariusz Hyhs. Przekazał, że zarażonych zostało 65 tys. kur niosek. Wszystkie ptaki i jaja zostaną zutylizowane.



Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Poznaniu Andrzej Żarnecki poinformował, że na piątek zwołano posiedzenie sztabu kryzysowego w Poznaniu pod przewodnictwem wojewody wielkopolskiego. Służby wytyczyły obszar zapowietrzony – okręg o promieniu 3 km od ogniska choroby i zagrożony – co najmniej 10 km od ogniska ptasiej grypy.



– Na razie nie można powiedzieć, z jakim typem wirusa służby weterynaryjne mają do czynienia; czy jest on szkodliwy tylko dla ptaków, czy też dla ludzi. Czekamy na wyniki – powiedział Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Poznaniu.



Ptasia grypa – jak zaznaczył – powoduje też problemy gospodarcze, ponieważ państwo musi pokryć koszty utylizacji, trzeba wypłacić rolnikom odszkodowania i wyznaczyć przeglądy zagrożonych ognisk. Dodał też, że kontrahenci zagraniczni, którzy kupowali polski drób, zrezygnują z umów. – A to są już straty liczone w milionach złotych – podkreślił Żarnecki.

W wydanym w czwartek komunikacie Główny Inspektor Sanitarny przedstawił zalecenia w związku z wykryciem nowych ognisk ptasiej grypy.



Zaznaczono, że wirusy grypy mogą zmieniać swoje cechy, dlatego należy przestrzegać zaleceń wydawanych lokalnie przez przedstawicieli Inspekcji Weterynaryjnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej i zachować środki ostrożności. Wśród nich są: dopilnowanie, by dzieci unikały miejsc bytowania dzikiego ptactwa, ferm drobiu oraz innych miejsc jego przetrzymywania, niedotykanie, bez odpowiedniego zabezpieczenia, ptaków martwych lub sprawiających wrażenie chorych, ani ubitego drobiu, a także dopilnowanie, aby nie robiły tego dzieci.



Ponadto należy myć ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim, jak i hodowlanym i dopilnować, aby robiły to także dzieci, nie spożywać mięsa drobiowego, przetworów drobiarskich i jaj niepoddanych odpowiedniej obróbce cieplnej w temperaturze minimum 70 stopni Celsjusza, myć dokładnie, z użyciem detergentu, wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym drobiem (np. deski, noże, talerze).

źródło: pap

Należy też pamiętać, że zamrożenie mięsa drobiowego nie niszczy wirusa grypy i uważać, aby surowe mięso drobiowe nie miało styczności z innymi produktami żywnościowymi.GIS zaleca też wykonanie szczepienia ochronnego przeciwko grypie sezonowej przed sezonem grypowym lub w jego trakcie, co zminimalizuje ryzyko zakażenia się wirusami grypy i uchroni przed wystąpieniem powikłań choroby.