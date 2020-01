O mało nie doprowadziła rodziny do bankructwa. Sąd odebrał jej dostęp do kart płatniczych

Sąd we Włoszech odebrał dostęp do kart płatniczych kobiecie uzależnionej od kompulsywnego kupowania. Do sądu zwróciła się jej rodzina, która stanęła w obliczu groźby bankructwa z powodu jej nałogu.

49-letnia mieszkanka miasta Pawia na północy wydała w krótkim czasie 30 tys. euro na ubrania, buty i torebki – podały włoskie media.



Gdy tylko mogła, odwiedzała sklepy w swoim mieście lub jeździła do innych, gdzie kupowała markowe, modne ubrania i akcesoria.



Jej najbliżsi podejmowali liczne i bezskuteczne próby, by przekonać ją do tego, by wydawała mniej. Niekontrolowane zakupy stały się jej obsesją, która przerodziła się w uzależnienie, zagrażające bytowi rodziny.



To na jej prośbę sąd w Pawii mianował specjalnego opiekuna z zadaniem udzielenia kobiecie pomocy. Jednocześnie sądowo pozbawiono ją dostępu do wszystkich kart kredytowych i bankomatowych.



Powyższą decyzję podjęto na podstawie ekspertyzy sporządzonej przez powołanego psychiatrę i psychologa. Jak podkreślono, ma to dać zakupoholiczce szansę na wyleczenie się z uzależnienia.

#wieszwiecej Polub nas