Jest zapowiedź zakazu sprzedaży większości smakowych wkładów do e-papierosów

Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) ogłosiła, że zakaże w USA sprzedaży większości smakowych wkładów do e-papierosów. Przewidziano jednak wyjątki i wiele produktów tej branży pozostanie na rynku.

Zakazane będą popularne wśród nastolatków m.in. smaki owocowe i miętowe w małych wkładach, które niekiedy zawierają więcej nikotyny niż zwykłe papierosy. W Stanach Zjednoczonych sprzedaje się je najczęściej w osiedlowych sklepach i na stacjach benzynowych.



Na rynku pozostaną wkłady mentolowe i tytoniowe. Zakaz nie będzie też obejmował dużych urządzeń do e-palenia, które sprzedawane są w przeznaczonych do tego specjalnie sklepach – odnotowuje Associated Press.



Te wyjątki to znaczne złagodzenie pierwotnego planu prezydenta USA Donalda Trumpa, który przewidywał zakaz sprzedaży wszystkich rodzajów wkładów – zauważa amerykańska agencja. Krok taki pozwoli na utrzymanie się na rynku wielu firm, które mają 30 dni na dostosowanie się do przepisów.

FDA od lat próbowała stworzyć odpowiednie regulacje federalne. Dotychczas w USA różnego rodzaju zakazy dotyczące e-palenia wprowadzano w większości na poziomie lokalnym. Obowiązują one w niektórych stanach i miastach. W wielu restauracjach, urzędach i sklepach w Stanach Zjednoczonych na szybach obok napisu „zakaz palenia” widnieje też „zakaz e-papierosów”.

Część środowisk medycznych łączy „vapowanie” – czyli palenie e-papierosów - z 55 potwierdzonymi oficjalnie zgonami spowodowanymi niezidentyfikowaną chorobą płuc. Naukowcy podejrzewają, że za problemy ze zdrowiem odpowiada dodawany do oleju z marihuany octan witaminy E.



Amerykańska administracja przedstawia ogłoszone właśnie regulacje jako kompromis. Mają on chronić zdrowie młodych osób i zapewniać dostępność do „vapowania” uzależnionym od papierosów, dla których elektroniczny dymek jest sposobem na wyjście z nałogu.



Nowe regulacje ogłoszono po podpisaniu przez Trumpa w zeszłym miesiącu ustawy o podniesieniu minimalnego wieku koniecznego do zakupu wyrobów tytoniowych z 18. do 21. roku życia.







Niektóre organizacje medyczne wciąż wzywają Trumpa do wdrożenia ograniczeń zgodnych z jego wcześniejszymi, bardziej rygorystycznymi planami. Takie zmiany prawne oznaczałaby jednak utratę wielu miejsc pracy związanych z branżą e-papierosów i konflikt z lubiącym elektroniczny dymek młodym elektoratem.