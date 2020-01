Dwa strusie spacerowały w Wenecji. Do miasta przyjechały pociągiem

Dwa strusie spacerowały po Wenecji ku zdumieniu mieszkańców, którzy zawiadomili policję. Do miasta przyjechały pociągiem z opiekunami z cyrku. Według mediów po tym zdarzeniu nowego znaczenia nabiera powiedzenie „Wenecja to nie Disneyland”.

Jak się zauważa, wenecjanie przyzwyczajeni są do wszelkiego rodzaju spektakli w mieście słynnego karnawału, ale widok strusi w wąskich uliczkach nad kanałami zaskoczył ich całkowicie. Policja otrzymała od mieszkańców dziesiątki sygnałów o nietypowych gościach.



Strusie prowadzone przez dwóch opiekunów, jak się okazało obywateli Słowenii, przeszły od stacji kolejowej do mostu Rialto w historycznym centrum. Tam straż miejska wymierzyła opiekunom ptaków grzywny i karę dodatkową, czyli zakaz wstępu do Wenecji, wprowadzony na wzór zakazu stadionowego.



Do miasta strusie przyjechały pociągiem regionalnym; gdy stały w korytarzu wagonu, uwiecznili, to, nagrywając je, pasażerowie. Pracownicy cyrku kupili dla nich bilety, jakie sprzedawane są dla psów i kotów. Prawdopodobnie dlatego – zauważono w jednym z komentarzy – że biletów dla strusi nie przewidziano.



Jak ustalono, ptaki zostały przywiezione do Wenecji, by promować występy cyrku, z którego pochodzą.

