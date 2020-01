Premier: Rola Polaków w walce z III Rzeszą i ZSRR jest dostrzegana na świecie

„Cieszę się, że rola Polaków w walce z niemieckim i sowieckim najeźdźcą jest dostrzegana na świecie” - napisał w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu odniósł się w ten sposób do informacji, że najlepszą książką 2019 r. dla prezesa Liebreich Associates Michaela Liebreicha jest publikacja o walce Polaków w 1939 r.

Michael Liebreich napisał na Twitterze, że książką roku 2019 jest dla niego publikacja brytyjskiego historyka III Rzeszy, Polski i II wojny światowej Rogera Moorhouse'a pt. „First to Fight: The Polish War 1939” (w Polsce wydana pt. „Polska 1939. Pierwsi przeciwko Hitlerowi”).



„To historia dzielnej, samotnej próby obrony Polski przed nazistowskimi Niemcami i Związkiem Radzieckim w 1939 roku” – napisał prezes stowarzyszenia, które świadczy usługi doradcze ws. czystej energii, transportu, inteligentnej infrastruktury, technologii, czy zrównoważonego rozwoju. Dodał, że nic, co przeczytał o energii, klimacie lub środowisku, nie wniosło tyle nowego w jego rozumienie świata.

My 2019 book of the year was @Roger_Moorhouse's First to Fight, the story of Poland's valiant, lonely attempt to defend itself against Nazi Germany and the Soviet Union in 1939. Nothing I read on energy, climate or environment gave me as much new insight. https://t.co/3EvGnScJom