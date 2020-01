W Norwegii spłonęły dwa domy dziecka. Podopieczni pod lupą policji

Ogień strawił dwa ośrodki opiekuńcze Barnevernet (urzędu ds. dzieci) w Norwegii, w ciągu jednej nocy. Do pierwszego pożaru doszło w ośrodku w wiosce Geithus na zachód od Oslo, ok. godz. 20:30 w noworoczny wieczór. W czwartek ok. 5 rano podpalono – prawdopodobnie – placówkę w Rudshøgda na południowy wschód od Lillehammer.

W żadnym z pożarów nikt nie ucierpiał. Choć zarówno w Geithus, jak i w Rudshøgda pożar zniszczył całe budynki, zanim do tego doszło udało się ewakuować wszystkich pracowników i podopiecznych. Właśnie dwóch nastolatków mieszkających w ośrodku w okolicach Lillehamer podejrzewa się o podpalenie placówki. W przypadku pożaru w okolicach Oslo śledczy nie podają na razie informacji o domniemanych sprawcach.



Placówki Barnevernet płoną w Norwegii nie po raz pierwszy. Jeśli winnym zostanie uznany podopieczny w wieku powyżej 15 lat, może się liczyć z odpowiedzialnością karną, w tym karą bezwzględnego więzienia.



Tak się stało w przypadku 16-latki, którą skazano za podpalenie ośrodka BV w październiku 2016 r. Dziewczynę przed tym zdarzeniem najprawdopodobniej nielegalnie uprowadzono z Olsztyna, dokąd uciekła z Norwegii właśnie z powodu Barnevernet, i umieszczono w placówce w niewielkiej osadzie za kołem polarnym.



Według działacza społecznego, który pomaga rodzinom „tropionym” przez Barnevernet, i z którym rozmawiał portal tvp.info, nastolatka była źle traktowana. Miała być izolowana – mieszkała jako jedyna podpopieczna w towarzystwie trójki pracowników.

Przed podpaleniem ośrodka pocięła się. Metodą na uspokajanie dziewczyny miało być dawanie jej – wbrew prawu – papierosów.Działalność Barnevernet od lat budzi kontrowersje. Jedną z pierwszych spraw, które odbiły się szerokim echem poza granicami Norwegii, była sprawa rumuńskiej rodziny Bondariu.

Piątkę dzieci, w tym niemowlę, zabrano nagle z domu – rzekomo z powodu klapsów – w 2015 r. Prawdopodobnie urzędnikom nie podobała się edukacja religijna, jaką dzieci otrzymywały od rodziców. Bondariu są głęboko wierzącymi ewangelikami. Dzięki silnemu wsparciu społeczności międzynarodowej odzyskali dzieci. Mieszkają w Rumunii.



Kolejną sprawą był azyl, jaki w Polsce uzyskała Silje Garmo. Norweżka uciekła po kryjomu z kraju, gdy dowiedziała się, że Barnevernet prawdopodobnie odbierze jej kilkumiesięczną córeczkę. Polskie władze ustaliły, że w Norwegii jej prawo do życia rodzinnego – chronione konwencjami międzynarodowymi – jest zagrożone. Garmo i jej już prawie trzyletnia córka mieszkają w Polsce.



Nie wszystkie sprawy kończą się dobrze. Kilka lat temu BV zabrało Amerykance Amy Johanssen małego synka o imieniu Tyler. Jest on obywatelem USA. Mimo starań matki, do tej pory nie wiadomo nawet, co się stało z chłopcem.



W związku z Barnevernet w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu złożono przeciw Norwegii kilkadziesiąt skarg. Z siedmiu zakończonych spraw państwo norweskie przegrało pięć.