Ogniska ptasiej grypy. GIS zaleca środki ostrożności

Mycie rąk po każdorazowym zetknięciu z ptactwem i niespożywanie drobiu bez obróbki cieplnej – to jedno z zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z wystąpieniem u ptactwa na terenie kraju ognisk ptasiej grypy. Komunikat opublikowano w czwartek na stronie GIS.

Wirus A/H5N8/ został wykryty w trzech gospodarstwach hodujących indyki w gminie Uścimów w województwie lubelskim.



Główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas zwrócił uwagę, że z badań przeprowadzonych przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach wynika, że wykryty na Lubelszczyźnie wirus jest wysoce zjadliwy dla drobiu, ale nie patogenny dla ludzi.



„To oznacza, że ryzyko zakażenia się człowieka tym wirusem praktycznie nie istnieje” – napisano w komunikacie.



Podkreślono też, że polskie służby podejmują działania, które ograniczają do minimum dalsze rozprzestrzenianie się wirusa grypy A/H5N8/ w stadach hodowlanych.

„Dotychczas podjęte środki ochronne polegają na jak najszybszym: wykryciu nawet niewielkich ognisk grypy i likwidacji zakażonego drobiu. Działania osób, mających bezpośrednią styczność z chorym drobiem w trakcie jego uboju, transportu, utylizacji, a także sprzątających kurniki odbywają się w pełnym zabezpieczeniu w środki ochrony indywidualnej i pod nadzorem Państwowego Inspektora Sanitarnego” – wskazano.

Należy jednak zachować środki ostrożności. Należy myć ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim, jak i hodowlanym i dopilnować, aby robiły to także dzieci. Nie spożywać mięsa drobiowego, przetworów drobiarskich i jaj niepoddanych odpowiedniej obróbce cieplnej w temperaturze minimum 70 stopni C, myć dokładnie, z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym drobiem (np. deski, noże, talerze).



Należy także unikać kontaktu surowego mięsa drobiowego z innymi produktami żywnościowymi. W komunikacie zaznaczono, że zamrożenie mięsa drobiowego nie niszczy wirusa grypy.



Szczepienia ochronne



GIS zaleca też wykonanie szczepienia ochronnego przeciwko grypie sezonowej przed sezonem grypowym lub w jego trakcie, co zminimalizuje ryzyko zakażenia się wirusami grypy i uchroni przed wystąpieniem powikłań choroby.