Katastrofa śmigłowca na Tajwanie. Wśród ofiar szef sztabu generalnego [WIDEO]

Najwyższy tajwański urzędnik wojskowy Shen Yi-ming jest jedną z ośmiu ofiar katastrofy śmigłowca sił powietrznych – poinformował minister obrony Tajwanu. Pięć osób przeżyło. Do zdarzenia doszło w górach w pobliżu stolicy Tajpej.

Śmigłowiec rozbił się za kołem polarnym. Są ofiary Zmarła szósta osoba ranna w wyniku katastrofy śmigłowca w Norwegii. Maszyna rozbiła się w sobotę po południu. Na miejscu zginęły cztery osoby,... zobacz więcej

Generał Shen Yi-ming, szef sztabu generalnego, był odpowiedzialny za nadzorowanie obrony wyspy przed Chinami, które zagroziły, że użyją sił wojskowych do przyłączenia pewnych części terytorium uznawanych – przez ten kraj – za swoje. Wśród ofiar są też inni urzędnicy wojskowi wyższego szczebla oraz dwaj piloci.



Prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen złożył hołd zmarłemu generałowi. Napisała na Facebooku: „Szef sztabu generalnego Shen Yi-ming był wybitnym, kompetentnym generałem, a także wodzem kochanym i szanowanym przez wszystkich. Jego odejście pogrążyło nas w ogromnej tęsknocie i smutku”.



Śmigłowiec leciał z Tajpej do północno-wschodniego miasta Yilan na noworoczne ćwiczenia – podają lokalne media. Wielozadaniowy śmigłowiec transportowy UH-60M Black Hawk z 13 osobami na pokładzie zniknął z ekranu radaru 10 minut po starcie z bazy lotniczej Songshan – powiedział minister obrony Tajwanu.



Maszyna skierowała się w stronę gór, gęsto zalesiony obszar miasta Wulai na południowy-wschód od stolicy – podała agencja informacyjna AP News. Rozbił się w trakcie próby awaryjnego lądowania. Resort oświadczył, że zbadaniem przyczyny katastrofy zajmie się specjalny komitet rządowy.



Wojsko korzystało ze śmigłowców Black Hawk od dziesięcioleci. Model, który uległ katastrofie, był wykorzystywany do poszukiwań i akcji ratunkowych. Na Tajwan trafił w 2018.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: ebu, ZZEBU - NEWS SOCIAL, AP News

Śmierć Shena Yi-minga oraz pozostałych urzędników będzie wymagać dokonania szybkich zmian na stanowiskach w wojsku. Powinno to mieć jedynie minimalny wpływ na wybory prezydenckie i do rady legislacyjnej, które odbędą się 11 stycznia – uważa Andrew Yang, były wiceminister obrony.– Nie sądzę, aby wypadek miał silny wpływ na wybory, ale z pewnością dotknie to siły zbrojne, ponieważ zginęło tak wielu starszych oficerów – powiedział.Rządząca obecnie Demokratyczna Partia Postępowa zapowiedziała w mediach społecznościowych, że ze względu na tragedię odwoła do soboty wszystkie kampanie wyborcze.