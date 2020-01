Nowicka: Ludzie wychodzą na ulice, społeczeństwo nie popiera zmian

Mówić o tym, że społeczeństwo polskie popiera zmiany Prawa i Sprawiedliwości, to są komplete bzdury. Ile w ostatnim roku grup zawodowych, społecznych wyszło i wychodzi na ulicę? – w ten sposób Wanda Nowicka z Lewicy polemizowała z senatorem PiS Bogdanem Pękiem. Goście programu „Twój Wybór” w TVP3 Warszawa byli pytani m.in. o to, na pewno jedynie słuszną demokracją jest ta „liberalna”. – Ważne, żeby nie kłócić się w Brukseli – kwituje Miłosz Motyka z PSL.

– Demokracja to taki ustrój, w którym w procesie wyborczym ludzie dokonują wyboru koncepcji: politycznej, ideowej, socjologicznej czy gospodarczej. I Polacy wybrali taką koncepcję, którą zaproponowało Prawo i Sprawiedliwość, a odrzucili właśnie tę ultraliberalną, czy można powiedzieć lewacką, koncepcję nowego świata – mówił senator Bogdan Pęk.



Polityk odnosił się m.in. do tekstu niemieckiego dziennika „Suddeutsche Zeitung”, w którym można było przeczytać, że „powstanie nieliberalnych demokracji – politycy, którzy zachowują się w sposób półautorytarny, są wybierani przez większość – jest największą porażką Europy”. Autor wskazywał przy tym na Polskę i Węgry, które – jak oceniono – wybrały „nacjonalistyczny model, w którym wartości zachodnie jak emancypacja, aspekty podziału władz, solidarności z migrantami, wolność sztuki i prasy, i wiele innych uważane są za szkodliwe”. Gazeta wieszczyła też koniec Unii Europejskiej „jaką znamy”, jeśli demokracje nieliberalne na stałe dojdą do władzy.



– Takie zagrożenie jest dostrzeganie nie tylko za granicą, ale także w Polsce. Wiele osób uważa, że zmierzamy w kierunku państwa autorytarnego, nacjonalistycznego, które tak naprawdę nie chce hołdować pewnym zasadom demokratycznym – stwierdziła posłanka Lewicy Wanda Nowicka.



Zdaniem senatora Pęka „żadne zaklinanie rzeczywistości nie pomoże”, a Polska będzie tak długo szła tą drogą, jak długo ludzie będą popierać rząd PiS.



– Opowiadanie o tym, że tu łamana jest praworządność i sianie fermentu za granicą to nic innego, jak ten sam element, który występował historycznie. Pamiętacie państwo jak to było z konstytucją 3 maja? Zawiązano konfederację i poleciano do Katarzyny Wielkiej. Lewica i część PO to samo robicie, zawiązujecie konfederację przeciwko demokratycznemu państwu – stwierdził Pęk.



W tym miejscu w studio wywiązała się kłótnia między politykami PiS i Lewicy.

#wieszwiecej Polub nas

– To są kompletne bzdury, mówić o tym, że społeczeństwo popiera te zmian – stwierdziła Nowicka. Jej zdaniem mamy do czynienia z rozwalaniem naszego systemu prawnego i praworządności.

– Ile w ostatnim roku grup społecznych, zawodowych wyszło na ulicę? Nie ma zgody na pewne zmiany. To uzurpacja ze strony PiS. Wam się wydaje, że jak dostaliście się do władzy, to już wam wolno wszystko – stwierdziła i dodała: „wszystkiego wam nie wolno”.



Zdaniem senatora Pęka posłanka Lewicy mija się z prawdą i „zaklina rzeczywistość”.



– Świat jest właśnie taki, zróżnicowany, i lewica, a ściślej lewactwo, jest w mniejszości – to góra kilkanaście procent. Moim zdaniem lewica jest zagrożeniem nie tylko dla demokracji, ale dla całego systemu wartości, na jakich cała Europa i cywilizacja zachodnia została zbudowana – stwierdził.



Jak zaznaczył z kolei Miłosz Motyka z PSL, „demokracja to są rządy większości, ale z poszanowaniem praw mniejszości”. Dodał przy tym, że nie zgadza się na kłótnie w Brukseli.



– Uważam, że powinniśmy tam rozmawiać o tym, żeby Polska uzyskała dobry budżet unijny, aby miała dobre warunki, jeśli chodzi o warunki do prowadzenia swojej działalności gospodarczej, np. w kwestii pracowników delegowanych – powiedział polityk ludowców.