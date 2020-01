Samorząd wyrzuca proliferów. Ci piszą: Trzaskowski woli finansować patologie

„Przyczyny decyzji władz są jedynie ideologiczne” – twierdzi Fundacja Pro-Prawo do Życia, której władze Warszawy-Śródmieście wypowiedziały umowę najmu lokalu. „Burmistrz Śródmieścia Aleksander Ferens należy do tej samej partii co Rafał Trzaskowski, który woli finansować organizacje zrzeszające homoseksualistów, transseksualistów i ruchy proaborcyjne, stojące właśnie za patologiami, z którymi walczy fundacja” – oceniają proliferzy. Na swojej stronie Fundacja przekonuje, że jest dyskryminowana przez władze samorządowe.

Stanowisko organizacji opublikowano po artykułach zamieszczonych na kilku portalach. „Fundacja od krwawych antyaborcyjnych banerów nie chce się wyprowadzić z miejskiego lokalu” – twierdziła wyborcza.pl. „Miejski lokal traktują jak własny” – wtórowało radiokolor.pl.



Zdaniem władz dzielnicy Śródmieście Fundacja Pro-Prawo do Życia nie prowadzi działalności charytatywnej czy społecznej, która byłaby skierowana do mieszkańców dzielnicy. Tak argumentowano wypowiedzenie organizacji umowy najmu lokalu należącego do samorządu.



„Jest to oczywista nieprawda, ponieważ fundacja Pro-Prawo do Życia prowadzi akcje informujące mieszkańców Śródmieścia o aborcjach w Szpitalu im. Orłowskiego, a także uświadamia rodziców o zagrożeniach dla ich dzieci, związanych z deprawacją” – oponują przedstawiciele organizacji. W ich opinii, przyczyny decyzji władz są czysto ideologiczne.



Gdy fundacja Pro-Prawo do Życia otrzymała wypowiedzenie lokalu, próbowała dochodzić swoich praw przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, który jednak odrzucił skargę. Proliferzy zapowiadają dalsze kroki prawne.



Fundacja pisze, że dzielnica Śródmieście na preferencyjnych warunkach wynajmuje pięciu organizacjom LGBT i proaborcyjnym sześć lokali o łącznej powierzchni 750 metrów kw.



„To, że po wygranej prezydenta Rafała Trzaskowskiego jego zastępcą został homoseksualista Paweł Rabiej, nie jest przypadkiem. Odzwierciedla to kierunek polityki prezydenta z KO. Od czasu przejęcia władzy przez duet Trzaskowski-Rabiej szybko wzrosło dofinansowanie dla organizacji LGBT w stolicy” – komentują proliferzy.

źródło: stronazycia.pl

„Przez zaledwie 10 miesięcy ich rządzenia te organizacje otrzymały z miejskich programów grantowych prawie 900 tysięcy złotych, czyli więcej niż przez całą poprzednią kadencję (ok. 800 tys.)” – czytamy na stronie fundacji.