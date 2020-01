„Nie naruszyłem dóbr osobistych sędziów Gersdorf i Rączki”. Oświadczenie Piotrowicza

Pierwsza prezes SN Małgorzata Gersdorf i sędzia SN Krzysztof Rączka nie mieli podstaw do wszczęcia procesu, bo ich dobra nie zostały naruszone – pisze w oświadczeniu przesłanym portalowi tvp.info sędzia Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Piotrowicz. W czwartek Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł, że Piotrowicz ma przeprosić wspomnianych sędziów i wpłacić 20 tys. zł zadośćuczynienia. Obrona zapowiedziała apelację.

Wytoczony przez sędziów SN proces dotyczył wypowiedzianych przez Stanisława Piotrowicza słów o „sędziach, którzy są zwykłymi złodziejami”. Sąd uznał, że były polityk, a obecnie sędzia Trybunału Konstytucyjnego „naruszył dobra osobiste powodów w postaci ich dobrego imienia i czci”.



Jak tłumaczy jednak Piotrowicz w przesłanym do naszej redakcji stanowisku, wiązanie jego wypowiedzi z sędziami SN, a w szczególności z powodami jest nieuprawnione.



Poniżej publikujemy pełny tekst oświadczenia



Wbrew twierdzeniom powodów dnia 27 sierpnia KRS nie zajmowała się urzędującymi sędziami SN. Tego dnia KRS zajmowała się prezentowaniem nowych kandydatów do nominacji na stanowiska sędziowskie w SN.



A zatem twierdzenia powodów, jakoby tego dnia prace KRS ich dotyczyły, nie polega na prawdzie (dowód stanowi protokół posiedzenia KRS). Powodowie przemilczają drugie moje zdanie, które doprecyzowuje zdanie będące podstawą pozwu.



Gdy wypowiedziałem zdanie, że w reformie chodzi między innymi o to, „by sędziowie, którzy są złodziejami nie orzekali dalej” (z naciskiem na słowo „którzy”) padło z ust dziennikarza pytanie kogo mam na myśli. Doprecyzowałem, że „patologiczne przypadki ukazywane w mediach”.



Nie jest zatem uprawnione wiązanie mojej wypowiedzi z sędziami SN, a w szczególności z powodami. Wielokrotnie, niemal podczas każdej wypowiedzi podkreślałem, że krytycznych wypowiedzi nie można odnosić do wszystkich sędziów, że nie należy dokonywać uogólnień, bo są krzywdzące, podkreślałem, że osobiście znam wielu dobrych sędziów.



Reasumując: powodowie nie mieli legitymacji procesowej, bo ich dobra osobiste nie zostały naruszone (nie wymieniałem ich nazwisk), wypowiedź odnosiłem tylko do sędziów – złodziei.



W mediach manipuluje się moją wypowiedzią, że wszystkich sędziów nazwałem złodziejami, a to nieprawda. Nawet będąc naciskany przez dziennikarza kogo mam na myśli z ostrożności nie wymieniłem tych nazwisk sędziów przyłapanych na kradzieżach, bo przecież zarzucono by mi, że nie zostali prawomocnie skazani.



Dlatego dopytywany kogo mam na myśli powiedziałem: „patologiczne przypadki ukazywane w mediach”. Wypowiedź nagrało wiele stacji telewizyjnych, dobrze by było w całości odtworzyć moją wypowiedź.





Przypomnijmy – chodzi o wypowiedź Piotrowicza z końca sierpnia 2018 r. Podczas obrad Krajowej Rady Sądownictwa, na których miała ona zarekomendować kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego, doszło do protestu demonstrantów reprezentujących ruch Obywatele RP.

Piotrowicz, odnosząc się wówczas do tej manifestacji, powiedział dziennikarzom, że nie może być takiej sytuacji, by garstka niezadowolonych z utraty przywilejów blokowała prace organu konstytucyjnego. Dopytywany, o jakie przywileje chodzi, odpowiedział, że także o to, żeby „sędziowie, którzy są zwykłymi złodziejami, nie orzekali dalej”.



Słowa Piotrowicza wzbudziły oburzenie i sprzeciw części środowiska sędziowskiego. W związku z wypowiedzią byłego posła prezes Małgorzata Gersdorf i sędzia SN Krzysztof Rączka złożyli pozew cywilny o ochronę dóbr osobistych przeciwko Piotrowiczowi. Sędziowie domagali się przeprosin w mediach i wpłaty 50 tys. zł zadośćuczynienia na rzecz Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce.