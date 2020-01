Kurier nie przebiera w słowach. Zwraca uwagę na brak numeracji domów [WIDEO]

Brak numerów na domach, klatkach czy mieszkaniach jest prawdziwą zmorą ratowników medycznych, strażaków, ale i kurierów. Emocjonalny film na ten temat nagrał właśnie jeden z pracowników firmy pocztowej, mieszkaniec Jeleniej Góry. Nie przebierając w słowach zwrócił uwagę, że obowiązek umieszczenia numerów jest po stronie właścicieli i zarządców nieruchomości. Jak przyznaje, do nagrania skłonił go wściekły i wulgarny klient, dziwiący się, że kurier nie może może trafić pod jego adres.

– Lampeczki, choineczki, mikołajki, reniferki – wszystko pięknie się świeci, tylko zapomnieliście k***a o jednej małej rzeczy. Żeby przyczepić na budynku numer domu! – rozpoczyna nagranie Majk Torello, autor filmu. Jak przyznaje, miało to być „agresywne przesłanie”, ponieważ miał nadzieję, że choć w ten sposób dotrze do mieszkańców stolicy Karkonoszy i sąsiadujących z nią miejscowości.



Jeleniogórski kurier zauważa, że jeśli nawet numer widoczny jest na budynku, często brakuje go na drzwiach mieszkań czy klatkach bloków.



Z podobnymi problemami na co dzień zmagają się także ratownicy medyczni.



– Niejednokrotnie przyjeżdżamy, a na budynku nie ma numeru. W nocy ciężko trafić do takich pacjentów, a oni niejednokrotnie nie wychodzą, mimo że przyjeżdżamy do domów jednorodzinnych, gdzie numer jest w miejscu zupełnie niewidocznym albo wcale go nie ma – opisuje Piotr Archacki, rzecznik prasowy pogotowia ratunkowego w Jeleniej Górze.



Ratownik podkreśla, że główną rolę w pracy medyków gra czas dojazdu do pacjenta i jak najszybsze udzielenie pomocy.



Jak przyznaje z kolei oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, mł. kpt. Krzysztof Zakrzewski, praktycznie codziennie zdarzają się takie sytuacje, że jego koledzy jadący na wezwanie mają problem ze znalezieniem właściwego adresu. – To przekłada się na czas i wydłuża całą procedurę działań – zaznacza strażak.

źródło: TVP Info

Co warto podkreślić – niedopełnienie obowiązków w zakresie tabliczek z numerem nieruchomości, nazwą ulicy lub miejscowości – w myśl art. 64 Kodeksu wykroczeń – jest wykroczeniem.