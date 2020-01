Strażacy zaatakowani w Strasburgu. Mówią o wojnie partyzanckiej

Kolejne informacje na temat aktów przemocy podczas nocy sylwestrowej docierają z Francji. Okazało się, że w zamieszkach, podczas których masowo podpalane są samochody, biorą udział 10-, 12-letnie wyrostki. W Strasburgu, gdzie spalono ponad 200 samochodów, napadnięto jadących do interwencji strażaków. Kilku z nich zostało rannych. Przedstawiciele straży pożarnej mówią o regularnej wojnie partyzanckiej.

Noc sylwestrowa to jeden z kilku w ciągu roku pretekstów do podpalania samochodów – auta płoną również z okazji święta narodowego 14 lipca.



Francuskie media cytowały w tym kontekście przedstawiciela rządowego Krajowego Obserwatorium Przestępczości Christopha Schulza, który przyznawał, że podpalanie aut to forma ulicznej przemocy, ale tłumaczył ją między innymi pragnieniem przełamania codziennej monotonii.



Zdziwienie wzbudziła wypowiedź paryskiego korespondenta radia RMF, który w programie jednej z telewizji informacyjnych wskazał, że gdyby w Polsce spalono 20 samochodów, to takiemu wydarzeniu poświęcałoby się specjalne wydania programów informacyjnych.



– A we Francji, gdy spłonie tysiąc, wychodzi minister spraw wewnętrznych i mówi, że noc była spokojna – dodał Marek Gładysz. Ta deklaracja zaskoczyła jego francuskiego rozmówcę. – To pierwszego stycznia w Polsce nie ma spalonych samochodów? – dziwił się dziennikarz znad Sekwany.

Pujadas est tellement habitué à l'insécurité qu'il ne peut croire qu'il n'y ait pas de voitures brûlées en Pologne!

"En #Pologne il y aurait 20 voitures brûlées, il y aurait des émissions spéciales (.) En France 1000 voitures brûlées on dit que la nuit a été sereine" pic.twitter.com/qd2y6xLgCE — Patrick Edery (@patrick_edery) 1 stycznia 2020







Jednak nie wszyscy Francuzi są tak wyrozumiali wobec ulicznej przemocy. Szef rady dyrektorów straży pożarnej (SDIS) Dolnego Renu Thierry Carbiener opublikował na Facebooku zdjęcia zniszczonego wozu bojowego. Według Carbienera strażacy zostali zaatakowani, gdy jechali na interwencję do płonących samochodów. Kilku z nich odniosło obrażenia.„To nie do zaakceptowania. Duszna atmosfera narastającej miejskiej wojny partyzanckiej to poważny problem” – przyznał przedstawiciel władz SDIS. Strażakom pogratulował odwagi, ale wskazał, że sytuacja wymaga podjęcia konkretnych działań.Poważnie sprawę potraktował również prezydent Strasburga. Robert Herrmann przyznał, że eurometropolia zmaga się z narastającym problemem ulicznej przemocy. W mieście w ostatnią noc sylwestrową spalono 220 aut, dwukrotnie więcej niż rok temu. Efekty wandalizmu widać na nagraniu opublikowanym przez jednego z radnych.

Herrman podkreślił niski wiek uczestników zajść. Niektórzy mieli zaledwie 10 czy 12 lat. W związku z zamieszkami aresztowano 40 osób. Media nie informują, czy chodzi także o nieletnich. Prezydent miasta wyraził nadzieję, że winni zostaną przykładnie ukarani.



Nadal nie ma informacji o łącznej liczbie spalonych w ostatnią noc roku samochodów. Dwu- i trzycyfrowe liczby spalonych aut podawane są w informacjach z wielu miast, co sugeruje, że ogólna liczba może być porównywalna do zeszłorocznej. Po 1 stycznia 2019 r. doliczono się 1031 puszczonych z dymem pojazdów.



Na ulicach francuskich miast dochodziło również do innych aktów przemocy. Mieszkańcy Mosson, przedmieścia Montpellier, krótko przed noworoczną północą zamiast fajerwerków usłyszeli strzały z broni palnej. Według lokalnego portalu, który zamieścił nagranie ze zdarzenia, strzelano z karabinu typu Kałasznikow.











źródło: rtl.fr, FB/thierry.carbiener, actu.fr, FB/MetropolitainFR, FB/St.Bourhis

Przed wejściem do oddalonej o 8 km od tego miejsca dyskoteki rano 1 stycznia znaleziono martwą 23-letnią kobietę. Miała ranę postrzałową w głowie i siedziała za kierownicą swojego samochodu. Jak ustalono, wcześniej bawiła się na dyskotece. Dzień później niedaleko Mosson próbowano postrzelić innego kierowcę, któremu jednak udało się zbiec.