Wspólny gazociąg ma powstać do końca 2021 r. Początek budowy litewskiego odcinka

Rozpoczęły się prace przygotowawcze do budowy litewskiego odcinka interkonektora gazowego z Polską GIPL; organizowany jest już przewóz wyprodukowanych w Polsce rur – poinformował w czwartek litewski operator przesyłowy Amber Grid.

– Z powodu przedłużającego się procesu przetargowego harmonogram prac jest bardzo napięty. Liczy się każdy dzień – mówi Nemunas Biknius, pełniący obowiązki szefa Amber Grid, cytowany w komunikacie spółki. Biknius zaznacza, że „prace każdego tygodnia są detalicznie zaplanowane, wyznaczone są odpowiedzialne osoby, przewidziano mechanizmy kontroli, by ten projekt – ważny nie tylko dla Litwy, ale też innych państw bałtyckich – został zrealizowany na czas, do końca 2021 roku”.



Jak wskazuje Amber Grid, „rozpoczęto już oznakowanie trasy, saperzy przeszukują obszar robót budowlanych, w poszczególnych miejscach rozpoczęto badania archeologiczne oraz inne konieczne prace przed rozpoczęciem budowy”.Przetarg na budowę litewskiego odcinka interkonektora gazowego GIPL wygrały firmy Alvora i Szauliu dujotiekio statyba, z którymi operator Amber Grid pod koniec grudnia podpisał umowę.



Kilka dni wcześniej Komitet Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony w parlamencie Litwy zakwestionował wiarygodność firmy Alvora i zwrócił się do rządowej komisji badającej strategiczne transakcje o ponowne zweryfikowanie, czy Alvora nie zagraża bezpieczeństwu narodowemu kraju. Ustawowo komisja nie ma obowiązku powtórnego rozpatrywania sprawy.

#wieszwiecej Polub nas

Podejrzenia niektórych posłów wzbudził ujawniony przez litewskich dziennikarzy fakt, że firma Alvora miała kontakty z przedstawicielami rosyjskich władz. Media podały, że ta firma budowała w obwodzie kaliningradzkim centrum handlowe dla jednego z deputowanych rosyjskiego parlamentu należącego do rządzącej partii Jedna Rosja. Po ujawnieniu sprawy minister energetyki Litwy Żigimantas Vaicziunas wyraził przekonanie, że Amber Grid, który wspólnie z polskim operatorem Gaz-System ma wybudować gazociąg, „jest w stanie opanować wszelkie ryzyko”; przypomniał, że Alvora w listopadzie ubiegłego roku zakończyła budowę gazociągu pomiędzy Estonią i Finlandią.



– Ten projekt był równie strategicznie ważny – wskazał litewski minister. Amber Grid zauważa, że realizacja projektu budowy gazociągu GIPL nie ma jeszcze opóźnienia, ale podkreśla, że „czas nagli”. Jeżeli strona litewska nie zdąży z realizacją na czas, straci dofinansowanie unijne. Inwestorami GIPL są Gaz-System oraz Amber Grid. 24 maja 2018 r. spółki podpisały umowę Connection Agreement, regulującą prawne, biznesowe i techniczne aspekty inwestycji. Zawarcie tej umowy stanowi wspólne zobowiązanie stron do zbudowania interkonektora. Projekt GIPL uzyskał dofinansowanie z UE w ramach instrumentu CEF (Connecting Europe Facility).



Ma przyczynić się do eliminacji tzw. wysp energetycznych, czyli regionów uzależnionych od dostaw gazu wyłącznie z jednego kierunku, a także do zintegrowania krajów bałtyckich z rynkiem gazu Unii Europejskiej.